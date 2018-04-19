Послесловие католиков Кузбасса к визиту архиепископа Челестино Мильоре и епископа Иосифа Верта

Середина апреля принесла в наши приходы множество событий! Наши общины посетил Апостольский нунций архиепископ Челестино Мильоре, вместе с ним приехал ординарий Преображенской епархии – епископ Иосиф Верт. Досточтимые гости служили Мессы в наших приходах, общались с прихожанами, а также с администрациями районов и области. Кроме того, общину монахинь Конгрегации Сестер Служительниц Святого Духа (SSpS) посетила их региональная настоятельница сестра Агата, и мы все тоже имели радость общения с ней.

14-го апреля, в субботу, высокий гость архиепископ Челестино Мильоре в сопровождении настоятеля отца Анджея Легеча и сестер Агаты и Наталии, а также переводчика Марии Хьяры, отправился в Тяжинский район, посетив по дороге Мемориальный комплекс жертвам Сиблага в городе Мариинске. В Тяжине состоялась встреча с Главой Администрации Тяжинского района Кошкиным Сергеем Николаевичем и его заместителями Коноваловой Оксаной Васильевной и Шарычевой Надеждой Ивановной.

В 14.00 Архиепископ возглавил св. Мессу в приходе Святейшего Сердца Иисуса в Георгиевке, в ходе которой преподал Таинство Крещения одной новой прихожанке, а по окончании богослужения побеседовал с прихожанами.

В воскресенье 15 апреля, в 11.00, Апостольский нунций в сослужении епископа Иосифа Верта и священников-редемптористов, трудящихся в приходах Северного Кузбасса, совершил св. Мессу в Кемерово, в приходе Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии. Почетного гостя встречали по русскому обычаю, с караваем и солью, а после празднования Мессы все собрались для дружеской беседы за общей трапезой.

Одним из важнейших событий текущего времени для всех верующих католиков Кузбасса стало освящение часовни Святого Иосифа в Ленинске-Кузнецком. Община данного прихода собирается для молитвы с середины XX века, но только теперь обрела постоянное место для совершения богослужений. Чин торжественного освящения часовни повели совместно Апостольский нунций и Владыка Иосиф. На праздник общины прибыло много гостей из приходов Кемерова, Прокопьевска, Новокузнецка. Пришли также представители православного духовенства города и заместитель мэра. Праздник начался торжественной Мессой, а завершился совместной трапезой, за которой община и гости прихода смогли разделить радость переживаемого события уже в неформальной обстановке.

В понедельник 16 апреля досточтимые гости побывали в Кемеровской областной администрации, после чего состоялась их братская встреча с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом – Главой Кузбасской Митрополии Русской Православной Церкви. В тот же день архипастыри помолились у руин здания ТРЦ «Зимняя вишня» о Царствии Небесном для жертв трагедии; о поддержке и утешении для тех, потерял в той катастрофе близких; об исцелении пострадавших, а также возложили букеты цветов к народному мемориалу.

Сайт «Римско-Католическая Церковь на Севере Кузбасса»

Смотри фотогалерею, фиксирующую основные моменты состоявшегося визита