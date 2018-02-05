Послесловие к семинару «Мужчину и женщину сотворил их»

Как мы уже сообщали, с 19 по 21 января в Новосибирске проходил организованный Епархиальным центром семьи семинар, посвященный проблемам сексуального воспитания детей и подростков. Сегодня мы публикуем отзывы некоторых участников этого мероприятия.



Анжелика Гоголева:

Очень важная информация о развитии ребёнка, о его психике и травмах, которые родители могут нанести, сами не желая того. О том, как ребенок идентифицирует себя, как протекает этот процесс в разном возрасте.

Мне важно было узнать это всё как родительнице, как учителю и катехизатору. Ранее, например, мне было не известно, что существуют центры, которые работают с гомосексуалистами, желающими обрести истинную природу своего тела. Что эти центры не пустуют, что в них помогают многим людям исцелиться от детских трагедий и травм.

Оксана Дубонос:

К сожалению, половая распущенность, пропаганда порнографии, шутки «ниже пояса» в интернете, боязнь родителей и воспитателей поднимать тему полового воспитания – это реальность, с которой, в первую очередь, сталкиваются наши дети.

Как избежать этих проблем в семье, как противостоять вызовам современного общества молодому поколению, как правильно вести себя родителям и воспитателям – ответы на эти вопросы дала нам Тереза Андрущишина на семинаре, прошедшем 19-21 января в Новосибирске.

Я работаю учителем, воспитываю собственных детей, и поэтому очень рада, что получила «руководство к действию».

Родитель-христианин не должен закрывать глаза на проблему полового воспитания ребёнка, здесь не должно быть места неудобству и стыду. Ведь мы говорим со своим ребёнком, в любви, с надеждой на то, что наши слова станут заслоном агрессивной пропаганде разврата и распущенности. Мы будем говорить деликатно. Успех будет достигнут только кропотливой спокойной работой. Доверие и любовь к своим детям творят чудеса всегда, но в вопросах полового воспитания без них не обойтись.

Великое счастье, когда ребёнок растёт в крепкой полной семье. Тогда для воспитания и слов будет нужно меньше – пример родителей, их уважительное и трогательное отношение друг к другу скажут малышу многое. Но и у родителей, воспитывающих детей в одиночку, тоже есть много возможностей через Божью любовь раскрыть уникальность ребёнка, его половую идентичность.

Очень признательна нашему лектору Терезе Андрущишиной за новый взгляд на проблему полового воспитания, за её открытость и душевную щедрость!

P.S. несколько рифмованных строк по итогам семинара…

Росла Ромашка на лугу, красавицей была

Ей Солнце было бабушкой, а Матушкой – земля.

А папа-Дождик воду лил, малютку поливал,

Давал ей очень много сил, Ромашку баловал.

Она наивною росла и жёлтеньким глазком

Смотрела на чудесный луг, играла с Ветерком.

Мальчишка-Ветер лепестки Ромашке поправлял

И в жаркий знойный полдень прохладу ей давал.

Но вот однажды Ураган над лугом пролетел,

Увидел он Ромашку, сорвать её хотел.

Сначала много лестных слов Ромашке он шептал,

Вскружил головку глупенькой, листочки оборвал.

Ромашка долго плакала, когда буран утих:

«Зачем ему поверила, не слушалась родных?».

И только мальчик-Ветерок тихонько ей сказал:

«Давай дружить по-прежнему, я без тебя скучал…»

Марина Романченко:

Мне посчастливилось принять участие в важном событии в нашей Епархии – в семинаре для родителей и воспитателей: «Мужчиной и женщиной сотворил их». В моей практике тема сексуального воспитания детей и вообще сексуальности человека впервые была предложена в виде серьезного, грамотного и доверительного разговора.

Докладчик, доктор педагогических наук, семейный консультант, Тереза Андрущишина. Сегодня в мире, где такие темы, как супружество, семья, призвание мужчины и женщины, роль сексуального воспитания детей, стали спорными или утратили свою важность, есть смысл задуматься об этом с позиции христианской веры. Для меня, как матери и бабушки, важно знать, как помочь детям и внукам правильно ориентироваться среди множества вызовов современной жизни, как помочь им вырасти личностью полноценной и счастливой.

Опираясь на Слово Божье, мы увидели гармонию в замысле Бога, который создал мужчину и женщину по образу и подобию Своему, с душой, телом и свободной волей, и благословил передачу жизни. Сексуальность – Божий дар, но главный дар Бога для нас – способность любить! Эта способность любить «вписана» в наши сердца. Внутри каждого человека есть эта жажда бескорыстной любви. И только в такой способности любить безусловно, мы можем быть счастливы! Эта мысль для меня оказалась самой важной из всего услышанного, сколь бы пафосной или, напротив, наивной она на первый взгляд ни выглядела. Для меня это «ключ», с помощью которого мы можем искать ответы на все вопросы не только воспитания, но и жизни вообще. Мне хочется это подчеркнуть, так как без открытости на Бога очень трудно разобраться во всем, что предлагает нам современная реальность. Нам помогли посмотреть на все сферы воспитания в семье: физическую, интеллектуальную, духовную, психическую и сексуальную, как на единое целое. В помощь родителям предложена конкретная тематическая литература. Нам нужно учиться разговаривать с детьми просто, искренно и понятно для их возраста. Конечно, я не смогу уберечь детей и внуков от ошибок и всех возможных травм, но теперь я знаю, что страх и тревога не будут главенствовать над нами. У нас есть Бог, который любит нас всегда и безусловно, который есть Источник Любви! Он задумал нас мужчиной и женщиной, чтобы мы были счастливы. Надежда на Его любовь и прощение поможет нам принять свою слабость и свое достоинство.

О чем сожалею? Трех неполных дней, которые продолжался семинар, явно не хватило для переживания такой серьезной темы. Хочется иметь побольше таких встреч, больше специалистов в сфере воспитания и отношений в семье. Чтобы такие семинары для родителей, а, возможно, отдельно для пап и мам, стали регулярной практикой для всех, кто заинтересован в воспитании детей и счастливой семейной жизни.

В материале использованы фото ТВ «Кана»