Памяти Шарля Азнавура

Один из главных французских певцов ХХ века скончался в понедельник, 1 октября 2018 года, в возрасте 94 лет. Великий шансонье ушел из жизни вчера вечером в своем доме на юге Франции.

Родившийся 22 мая 1924 года в Париже в семье армян-эмигрантов, перебравшихся во Францию из Армении, Азнавур был одной из последних живых легенд французской песни и, вероятно, одним из самых известных французских исполнителей в мире.

Шарль Азнавур — автор более тысячи песен, композитор, поэт, писатель и актёр. Телекомпания CNN и журнал Time признали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века. За свою 70-летнюю карьеру он сочинил и спел более 1400 песен на шести языках, сыграл 80 ролей в кино, выпустил 294 альбома и дал более тысячи концертов почти в ста странах мира. Его пластинки разошлись по всему свету общим тиражом более 180 миллионов экземпляров. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе.

Азнавур удостоился многих национальных наград, в том числе звания Национального героя Армении, был офицером французского Ордена Почетного легиона, носил почетное звание «Рыцарь Канады».

Он также был награжден «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля в 1971 году, почетной премией «Сезар» и почетным призом Каннского фестиваля.

В 2017 году Азнавур получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

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Шарль Азнавур всегда был и оставался гражданином планеты. И всей своей жизнью доказывал – вера двигает горы, а любовь творит настоящие чудеса.

Настоящее имя певца — Шахнур Вахинак Азнавурян. Шарль никогда не забывал о том, что его национальность – армянин. В конце 2008-го года он стал гражданином Армении.

Начиная с 1988 года, после землетрясения, уничтожившего город Гюмри в Армении, которая тогда еще была частью Советского Союза, Шарль Азнавур много инвестировал в землю своих предков, хотя лично никогда там не жил. Он никогда не стремился играть какую-либо политическую роль в Армении, но, тем не менее, стал символом франко-армянской дружбы. Знаменитый певец стремился привлечь влиятельных членов армянской диаспоры во Франции к восстановлению маленькой горной страны.

В 2008 году, получив армянское гражданство, Шарль Азнавур был назначен послом Армении в Швейцарии и представителем в ООН, тем самым начав свою дипломатическую карьеру… в 84 года!

Через социальные сети он следил за событиями прошлой весны, которые привели к смене власти в Армении. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил певца принять участие в саммите франкофонии, который должен открыться на следующей неделе в Ереване и который обещает стать крупнейшим международным событием в Республике Армения после обретения ею независимости. В рамках этого форума Армения, вероятно, почтит память своего великого сына, правда в какой форме — только еще предстоит определить.

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Шарль Азнавур принадлежал к Армянской Апостольской Церкви и в своём творчестве часто обращался к духовным темам.

26 сентября 2001 года он пел перед Папой Иоанном Павлом II по случаю его визита в Армению, которая тогда отмечала десятилетие своей независимости. Он исполнил Ave Maria в присутствии Папы-поляка и Католикоса Армянской Апостольской Церкви Гарегина I на церемонии в Мемориале памяти жертв геноцида армян в Цитцернакаберде под Ереваном.

Накануне Шарль Азнавур был принят Папой Римским и Католикосом всех армян в Эчмиадзине в ходе их официальной встречи, а затем он участвовал в экуменическом молебне в новом соборе Святого Григория Просветителя в Ереване.

Несколько лет спустя, в контексте отмечаемого 100-летия геноцида армян, Шарль Азнавур одобрил заявление, сделанное нынешним Папой Римским во время богослужения в память о жертвах резни, прошедшего в базилике Святого Петра 12 апреля 2015 года. Папа Франциск назвал тогда массовое убийство армян в Османской империи «первым геноцидом XX века».

«Я ожидал, что он это сделает, — сказал певец в интервью, выражая свою поддержку Папе Франциску. — Это очень сильный жест. И личность очень сильная! Он встряхивает Ватикан… и мафию! Это сложно! Я ценю сильных мужчин, когда они выступают рыцарями добра и правды».

Певец, также известный и в Аргентине, где его песни в бытность кардиналом любил слушать и будущий Папа Римский, даже подписал контракт по организации концерта армянских исполнителей в Ватикане. К сожалению, этот проект уже не может быть завершен. Шарль Азнавур отошёл в вечность, не успев завершить все свои многочисленные проекты на земле. Немного не успел он дожить и до своего собственного столетия, которое намеревался отпраздновать, в очередной раз выходя на сцену.

Дань уважения от кардинала Равази

Вскоре после появления сообщений о кончине певца кардинал Джанфранко Равази, председатель Папского Совета по культуре, разместил твит, содержащий слова на французском языке, взятые из знаменитой песни в исполнении Шарля Азнавура Sur ma vie:

Возле оргáнов, которые пели,

Перед Богом, Которому молился,

Счастливый, я тебя ждал,

Но оргáны замолкли…

Печаль, вызванная смертью этого выдающегося художника, несомненно коснулась и многих сердец во всём католическом мире.