После землетрясения вновь открыт собор в Атри

Через два года после разрушительного землетрясения в центральной Италии в городе Атри (Абруццо) вновь открыла свои двери для верующих и для многочисленных посетителей отреставрированная базилика Успения Пресвятой Девы Марии. Древний храм имеет огромное историческое, художественное и культурное значение и обладает статусом конкафедрального собора.

Вечером 14 августа в стенах базилики состоялось торжественное богослужение, за которым предстоял епископ Терамо и Атри монс. Лоренцо Леуцци в сослужении всего капитула. По этому случаю был совершён обряд открытия Святых врат: духовенство и миряне вошли именно через эти врата, а не через главную дверь. Каждый год, на праздник Успения Пресвятой Богородицы, Святые врата этого собора открываются по привилегии, дарованной ещё Папой Целестином (XIII в.); входящие через них верующие имеют возможность получить индульгенцию.

Год назад конкафедральный собор был вновь открыт, но только для посещений. За это время была проделана гигантская работа по обеспечению безопасности и сейсмостойкости здания.

«Открытие собора для богослужений — это великий призыв осознать, что Воскресший Христос идёт вместе с нами, — сказал в интервью журналисту Ватиканского радио монс. Лоренцо Леуцци. Наличие действующих храмов, по словам прелата, «является мощным импульсом к исцелению общества, израненного после землетрясения. Открытие церквей везде является прекрасным знаком надежды — как для духовной жизни, так и для создания новых отношений».

В заключение интервью иерарх выразил благодарность организаторам реставрации за качественную работу, позволившую восстановить уникальное здание жемчужины Абруццо менее чем через два года после землетрясения.

Источник: Vatican News