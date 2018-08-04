После гибели настоятеля монастыря в Египте Коптская церковь решила не постригать в монахи в течение года

После гибели настоятеля монастыря в Египте Коптская церковь решила не постригать в монахи в течение года

Август 04, 2018

Коптская церковь Египта прекратила принятие послушников в и пострижение в сроком на год, сообщает газета «Вашингтон пост».

Поводом для такого решения стала загадочная смерть епископа Епифания, к которой может быть причастна монастырская братия, передает агентство Associated Press.

Епископ Епифаний, настоятель монастыря Макария Великого в 100 километрах от Каира, 29 июля был найден мертвым в луже крови в собственной келье. Сообщается, что он умер насильственной смертью при «странных обстоятельствах». По предварительным данным, у иерарха Коптской церкви обнаружены травмы спины и головы.

Настоятель монастыря Макария Великого был известным переводчиком христианского наследия на арабский язык.

Полиция расследует обстоятельства его гибели.

 

(На фото — коптские монахи. 1898—1914)

 

Источники: Интерфакс и REGNUM

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