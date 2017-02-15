Посланник Папы в Меджугорье: уточнение директора Зала Печати

Специальный посланник Папы Франциска в Меджугорье никоим образом не коснется вопроса объявлений Пресвятой Богородицы, который находится в исключительной компетенции Конгрегации вероучения.

Такое уточнение сделал директор Зала Печати Грег Берк, отвечая на вопросы журналистов по поводу миссии архиепископа Хенрика Хозера.

«Миссия специального посланника — это проявление заботы Святейшего Отца о паломниках, — отметил Грег Берк. — Его цель — не инквизиционная, а исключительно пастырская».

Посланник Святейшего Престола будет находится в тесном контакте с епископом, францисканцами, которым вверен местный приход, и с верующими Меджугорья.

Источник: Радио Ватикана