Послание Церквей Европы на Неделю молитвы о христианском единстве

«Десница Твоя, Господи, прославилась силою» (Исх. 15,6а): эта фраза из Книги Исхода была избрана в этом году темой Недели молитвы о христианском единстве. По случаю этого важного экуменического события со специальным посланием к верующим обратились Совет епископских конференций Европы (CCEE) и Совет европейских Церквей (КEK). Иерархи пишут, что Неделя молитвы о христианском единстве напоминает нам о том, что миром и историей управляет Господь, и у Него есть замысел надежды для всего человечества:

«Сегодняшняя Европа нуждается в надежде», — подчёркивают прелаты. Этот крик исходит от многих граждан наших стран: жизнь без Бога приводит к внутренней пустоте. Экономическое благосостояние не может удовлетворить запросов человеческого сердца. Когда европейский проект сводится исключительно к накоплению богатства, он лишается солидарности и субсидиарности и парадоксальным образом порождает новую нищету, отмечают европейские иерархи. «Если же человек открывается Евангелию, то он обнаруживает перед собой ближнего, страдающего, старика, безработного; он начинает чувствовать внутреннюю солидарность с ними и созидает надежду. Мы, христиане, хотим перед всеми людьми давать свидетельство о нашей надежде, основанной на жизни с Христом. Мы уверены, что во Христе можно жить с миром в сегодняшней истории, дабы построить лучшее будущее со взглядом, устремлённым к вечности».

Европейские прелаты с тревогой отмечают, что в наши дни существует немало новых форм рабства и угроз, которые наносят серьёзный ущерб достоинству человеческой личности, созданной по образу и подобию Бога:

«Мы думаем о массовом исходе людей, которые из-за войн и нищеты вынуждены покидать свои семьи и дома. Лучшее будущее возможно лишь в том случае, если мы будем следовать за Богом и за своим сердцем, если мы будем практиковать справедливость как со стороны отдельных лиц, так и всего сообщества», — подчёркивают иерархи.

Христианские Церкви в Европе хотят свидетельствовать о любви Христа к каждому человеку, созданному по образу и подобию Бога. Ностальгия по зримому единству наших Церквей проявляется сегодня в милосердии множества христианских общин.

В своём послании прелаты перечисляют некоторые ключевые моменты, которые способствуют межцерковному единству: это солидарность с братьями-христианами, которые живут в условиях нищеты, одиночества и отверженности; солидарность с братьями-христианами, которые подвергаются преследованиям за веру, особенно на Ближнем Востоке, в африканских и азиатских странах; солидарность с нашими соседями, которые стучат в двери Европы, а также забота о самой Европе, призванной думать о духовных и материальных потребностях своих граждан.

В конце документа иерархи призывают верующих стойко пребывать в надежде и свидетельствовать о Благой Вести. Для этого мы должны поддерживать друг друга взаимопониманием и укреплять единство в Святом Духе нашими стараниями по укреплению мира.

Послание на Неделю молитвы о христианском единстве подписано президентом Совета европейских Церквей Кристофером Хиллом и президентом Совета епископских конференций Европы кардиналом Анджело Баньяско.