Послание Святейшего Отца Армянской конгрегации мхитаристов

По случаю трехсотлетия со дня основания Армянской конгрегации мхитаристов Папа Франциск приветствовал монахов в специальном послании, адресованном Папскому посланнику в этой конгрегации монсеньору Левону Богосу Зекьяну.

Папа Пий XII в послании motu proprio «Postquam apostolicis litteris» 1952 года назвал основателя конгрегации преподобного Мхитара Севастийского одним из великих реформаторов монашества в Церкви на Востоке. Он воплотил армянскую традицию «богословского гуманизма», вдохновляемую убежденностью, что «любовь к учению – это, по своей сути, любовь к Богу».

Мхитар был подвижником «поиска Божественного присутствия в творениях человеческого духа». Кроме того, неотъемлемой частью мхитаристской духовности является экуменическая открытость, подчеркивает в своем послании Папа Франциск.

Упоминая о трудностях и непонимании, с которыми сталкивались Мхитар и его конгрегация, Святейший Отец утверждает, что ее духовность нельзя отделять от этих событий, которые – по словам Папы – «представляются актуальными сегодня».

Призывая мхитаристов к «реальному единству» и радостной самоотдаче в соответствии с обетами нестяжания, целомудрия и послушания, Папа подчеркивает, что именно в этом заключается «источник подлинного обновления и надежная гарантия посреди волнений сегодняшнего дня».

На фото — кардинал Леонардо Сандри во время посещения Конгрегации мхитаристов на острове Святого Лазаря (Венеция)

Источник: Vatican News