Послание Папы в 450-летие со дня смерти св. Станислава Костки

Папа Франциск направил специальное послание на имя епископа Плоцкого монс. Петра Либеры по случаю 450-летия со дня смерти святого Станислава Костки.

Этот польский святой был послушником в римском монастыре Общества Иисусова и скончался от тяжёлой болезни в возрасте 18 лет.

Обращаясь к молодым людям, Епископ Рима пишет, что святой Станислав учит их «не бояться рискованных мечтаний о подлинном счастье, источником и гарантией которого является Иисус Христос».

Святейший Отец призывает юношей и девушек к смелости: «Мир нуждается в вашей свободе духа, в вашем уверенном взгляде на будущее, в вашей жажде истины, добра и красоты». Небесный покровитель молодёжи святой Станислав Костка, отмечает Папа, — это один из «самых прекрасных сыновей вашей родины и Общества Иисусова»: он учит вас настоящей свободе, «которая не является слепым бегом, но способностью распознавать цель и выбирать наилучшие пути поведения и жизни. Он учит вас всегда и прежде всего искать дружбы с Иисусом; читать слово Божье и размышлять над ним, принимать в Евхаристии милосердное и сильное присутствие Господа, дабы противостоять предубеждениям мирского менталитета», — пишет в конце послания Папа Франциск.

Источник: Vatican News