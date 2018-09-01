Послание Папы на Всемирный день молитвы о защите Божьего творения

Недопустима какая-либо приватизация естественного блага – воды, которая наносит ущерб праву доступа к ней человека.

1 сентября Католическая Церковь вместе с православными братьями и сестрами отмечает Всемирный день молитвы о защите Божьего творения. Папа Франциск обнародовал специальное послание к этому дню, в котором благодарит Господа за наш общий дом и за всех людей доброй воли, которые его берегут и защищают. Вместе с тем Папа признает, что человечество не сумело «ответственно сохранить творение», о чем свидетельствует состояние окружающей среды, требующее «обновления и оздоровления отношений между человечеством и творением». Святейший Отец убежден, что «лишь подлинный и целостный взгляд на человека позволит нам позаботиться о нашей планете ради блага настоящего и на благо будущих поколений, ибо не может быть экологии без надлежащей антропологии».

В этом году Всемирный день молитвы о Божьем творении посвящен воде, «простому и драгоценному элементу, доступ к которому, к сожалению, для многих труден, а то и невозможен». Доступ к питьевой воде – это основное право человека, поскольку оно определяет человеческое выживание. «Наш мир — в тяжком социальном долгу перед бедными, не имеющими доступа к питьевой воде», — утверждает Папа Франциск. Чтобы преодолеть эту ситуацию, необходимо иметь взгляд, выходящий за рамки сиюминутной и индивидуальной прибыли. «Недопустима любая приватизация естественного блага – воды, которая наносит ущерб праву доступа к ней человека», — подчеркивает Святейший Отец.

Для христиан – читаем далее в послании – вода является «основным элементом очищения и жизни». «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин 7,37), — приглашает Господь в Евангелии и Сам говорит: «Жажду» (Ин 19,28). Идти к Иисусу и утолить жажду означает «лично встретиться с ним как с Господом, черпая из Его Слова смысл жизни». Сам же Он просит «дать Ему напиться во множестве сегодняшних жаждущих, говоря: ʺЯ жаждал, и вы напоили Меняʺ (Мф 25,35)». В глобальной деревне «напоить» означает не только личные дела милосердия, но и «конкретные решения, а также последовательное обязательство обеспечить всех первичным благом воды».

Папа затрагивает также тему защиты океанов и морей, в особенности за пределами национальных границ, и приглашает всех верующих «молиться так, как будто все зависит от Божественного провидения, и действовать так, будто все зависит от нас». В частности, Епископ Рима призывает к молитве о том, чтобы «воды не стали знаком разделения между народами, но стали знаком встречи для человеческого сообщества», и «о защите тех, кто рискует жизнью на морских волнах в поисках лучшего будущего».

Источник: Vatican News