Послание Папы на Международный день глухих

По случаю 60-го Международного дня глухих Папа Франциск обнародовал послание, в котором призывает бороться за право каждого человека на достойную жизнь.

Обращаясь к Итальянской организации глухих, Епископ Рима выражает благодарность за её многолетнюю деятельность, направленную на защиту достоинства людей с проблемами слуха. Современная «культура отбросов», отмечает Папа, является следствием антропологического кризиса, который больше не ставит человека в центр, а следует экономическим интересам, жажде власти, насаждает идеи безудержного потребления. Всё это вытесняет людей с физическими ограничениями на обочину существования: особенно это касается детей, которые «с трудом участвуют в школьной жизни»; стариков, обречённых на одиночество и отверженность; «молодых людей, которые теряют смысл жизни, когда их лишают будущего и самых прекрасных мечтаний».

Святейший Отец подчёркивает, что сам факт создания Итальянской организации глухих представляет собой большую ценность: «Вы сопровождаете и поддерживаете тех, кто испытывает трудности», позволяя людям открывать присущее им великое богатство. «Ваша деятельность побуждает создавать общину и в действительности быть ею, открываться друг другу со всеми своими ограничениями и трудностями, а также с улыбками и радостями», — пишет Святейший Отец.

Папа Франциск высоко отзывается об усилиях многих людей, которые, несмотря на глухоту, достигли высокого социального и профессионального положения. Епископ Рима просит людей с ограниченными возможностями сотрудничать — в силу полученного ими Таинства Крещения – со своими пастырями и распространять в епархиях и приходах систему знаков, надписей и языка жестов, чтобы все верующие могли в полной мере участвовать в жизни церковной общины. Такие шаги должны стать примером и стимулом для христианских общин в их повседневной жизни, отмечает Папа. Церковь обязана выходит навстречу слабослышащим и в духе инклюзивности и интеграции предоставлять им пастырское сопровождение и помощь. Нужно преодолевать изоляцию и разрушать барьеры, которые не позволяют строить отношения между людьми и создавать места встречи, пишет в конце послания Святейший Отец.

Источник: Vatican News