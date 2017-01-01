Послание Папы Франциска на Всемирный день мира 1 января 2017 года

Ненасилие: стиль политики в защиту мира

1. В начале этого нового года я искренне желаю мира народам и нациям всего мира, главам государств и правительств, а также представителям религиозных общин и различных проявлений гражданского общества. Я желаю мира каждому мужчине, каждой женщине, каждому ребенку и молюсь, дабы образ и подобие Божие в каждом человеке позволяли нам увидеть друг в друге священный дар, наделенный огромным достоинством. Давайте уважать это «глубочайшее достоинство»[1], особенно в конфликтных ситуациях, и сделаем активное ненасилие нашим стилем жизни.

Это Послание на Пятидесятый Всемирный день мира. В Послании на Первый Всемирный день мира Папа Павел VI обращался ко всем народам, не только к католикам, с такими простыми и понятными словами: «Наконец стало ясно, что мир представляет собой единственную реальную линию человеческого прогресса (не напряженные отношения, вызванные честолюбивыми национализмами, не насильственные завоевания и не репрессии, насаждающие ложный гражданский порядок)». Он предостерегал от «опасности полагать, что международные споры не могут быть решены разумными путями, то есть с помощью переговоров на основе закона, справедливости и равенства, но только путем запугивания и силы со смертельным исходом». Напротив, цитируя Pacem in terris своего предшественника святого Иоанна XXIII, он восхвалял «чувство мира и любовь к миру, основанному на истине, справедливости, свободе, любви».[2] Поражает непреходящая актуальность этих слов, которые сегодня не менее важны и настоятельны, как и пятьдесят лет назад.

По этому случаю мне бы хотелось остановиться на ненасилии как стиле политики в защиту мира, и я молю Бога помочь всем нам опираться на ненасилие в глубине наших чувств и личных ценностей. Пусть человеколюбие и ненасилие движут нами в нашем общении друг с другом в межличностных, социальных и международных отношениях. Когда жертвы насилия умеют удержаться от искушения мести, они могут стать самыми достоверными героями ненасильственных процессов созидания мира. Начиная с местного и каждодневного уровня и вплоть до уровня мирового порядка, пусть ненасилие станет отличительным стилем наших решений, наших отношений, наших действий, политики во всех ее формах.

Раздробленный мир

2. Прошлый век был разорен двумя губительными мировыми войнами, познал угрозу ядерной войны и большое число других конфликтов, в то время как сегодня нам, к сожалению, приходится бороться с войной, приобретшей чудовищные масштабы, поскольку она идет одновременно во многих местах по всему миру. Нелегко понять, насколько сегодняшний мир более или менее жесток, чем был вчера, и как в этом смысле влияют на нас современные средства коммуникации, делая нас более восприимчивыми к жестокости или более привычными к ней.

В любом случае, эта жестокость, которая проявляется “фрагментами”, разными способами и на разных уровнях, становится причиной огромных страданий, о которых мы хорошо осведомлены: войны в разных странах и на разных континентах; терроризм, преступность и неожиданные вооруженные нападения; злоупотребления, которым подвергают мигрантов и жертв торговли людьми; разрушение окружающей среды. С какой целью? Разве насилие позволяет достичь долговечных целей? Разве все, чего оно достигает, – это не лавина и спираль смертельных репрессий, которые приносят пользу лишь нескольким “полевым командирам”?

Наш раздробленный мир невозможно исцелить насилием. Отвечая насилием на насилие, при самом благоприятном исходе можно добиться лишь вынужденной миграции и огромных страданий, потому что несметные ресурсы, предназначенные для военных целей, отнимаются из ежедневных потребностей у молодых людей, неблагополучных семей, пожилых, больных людей, у подавляющего большинства жителей мира. В худшем случае это может привести к физической и духовной смерти многих, если не всех.

Благая Весть

3. Иисус также жил во времена насилия. Он учил, что истинным полем битвы, на котором сталкиваются насилие и мир, является человеческое сердце: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы» (Марк 7,21). Но в ответ на эту реальность послание Христа несет в себе радикально положительное решение: Он неустанно проповедовал безусловную любовь Бога, принимающего и прощающего всех, и учил Своих учеников любить врагов (ср. Матфей 5,44) и подставлять другую щеку (ср. Матфей 5,39). Помешав тем, кто обвинял взятую в прелюбодействе, забить ее камнями (ср. Иоанн 8,1-11) и сказав Петру, в ночь перед смертью, вложить свой меч в ножны (ср. Матфей 26,52), Иисус обозначил путь ненасилия, который Он Сам прошел до конца, до креста, через который Он осуществил мир и разрушил вражду (ср. Ефесянам 2,14-16). Поэтому те, кто принимает Благую Весть Иисуса, способны распознать насилие, которое они несут в себе, и дают исцелить себя милости Божией, становясь таким образом в свою очередь инструментом примирения, согласно наставлению святого Франциска Ассизского: «Мир, что возвещаете устами вашими, да будет еще более обильным в сердцах ваших».[3]

Быть истинными учениками Иисуса сегодня означает также примкнуть к Его призыву к ненасилию. Этот призыв – как утверждал мой предшественник Бенедикт XVI – «реалистичен, потому что он учитывает, что в мире слишком много насилия, слишком много несправедливости, и следовательно, эту ситуацию возможно преодолеть лишь противопоставив ей больше любви, больше доброты. И это “больше” исходит от Бога».[4] И продолжал с большим вдохновением: «Ненасилие для христиан не является чисто тактическим приемом, но, скорее, способом быть личностью, позицией человека, который настолько убежден в любви Бога и в Его силе, что не боится сражаться со злом, имя в руках лишь орудия любви и истины. Любовь к врагу составляет ядро “христианской революции”».[5] Поэтому евангельское «любите врагов ваших» (ср. Лука 6,27) с полным правом считается «magna charta христианского ненасилия»: оно заключается «не в уступках злу, […] но в том, чтобы отвечать на зло добром (ср. Рим 12,17-21), разбивая таким образом цепь несправедливости».[6]

Сильнее насилия

4. Ненасилие иногда понимается в смысле капитуляции, снятия с себя ответственности, пассивности, но в действительности это не так. Мать Тереза, получая в 1979 году Нобелевскую премию мира, четко изложила свое послание активного ненасилия: «Для того, чтобы нести мир, человечество нуждается не в бомбах и в разрушительном оружии, но лишь в том, чтобы быть вместе, любить друг друга. […] И мы сможем преодолеть все зло, существующее в мире».[7] Потому что сила оружия обманчива. «Пока торговцы оружием делают свой бизнес, бедные миротворцы только ради того, чтобы помочь одному человеку, другому, третьему, четвертому, отдают свою жизнь»; для этих миротворцев Мать Тереза является «символом, иконой нашего времени».[8] В сентябре 2016 года мне была дана большая радость провозгласить ее святой. Я восхищен ее открытостью ко всем, выражавшуюся в «радушии и в защите человеческой жизни, – жизни нерожденных младенцев и оставленных и отброшенных, как сор, людей. […] Она склонялась над измученными людьми, брошенными умирать на обочине дороги, признавая в них достоинство, которым наделил их Бог; она заставляла прислушаться к себе сильных мира сего, чтобы они признали свою вину за преступления – за преступления! – созданной ими самими бедности».[9] В ответ на эту бедность она видела свою миссию – и в этом представляла тысячи и даже миллионы людей – в том, чтобы идти навстречу жертвам с щедростью и самоотверженностью, прикасаясь к каждому истерзанному телу и перевязывая его раны, исцеляя всякую сломанную жизнь.

Ненасилие, осуществляемое решительно и последовательно, произвело впечатляющие результаты. Успехи, достигнутые Махатмой Ганди и Ханом Абдулом Гаффар-Ханом в освобождении Индии и Мартином Лютером Кингом против расовой дискриминации, никогда не будут забыты. Женщины особенно часто становятся лидерами ненасилия, такие как, например, Лейма Гбови и тысячи либерийских женщин, которые организовали молитвенные собрания и ненасильственный протест (pray-ins), добившись переговоров на высоком уровне для завершения второй гражданской войны в Либерии.

Мы также не можем забывать об эпохальном десятилетии, завершившемся падением коммунистических режимов в Европе. Христианские общины внесли свой вклад упорной молитвой и смелыми действиями. Особое влияние оказало служение и учение святого Иоанна Павла II. Размышляя о событиях 1989 года в энциклике Centesimus Annus (1991), мой предшественник отметил, что кардинальные изменения в жизни народов, наций и государств достигается «путем мирного протеста, при использовании только оружия истины и справедливости».[10] Этот путь перехода политики к миру стал возможным отчасти благодаря «ненасильственным действиям людей, которые, всегда отказываясь уступать силе власти, сумели находить время от времени эффективные способы, чтобы свидетельствовать об истине». И заключил: «Пусть люди учатся бороться за справедливость без насилия, отказываясь от классовой борьбы в локальных спорах и от войны в международных».[11]

Церковь стремится к осуществлению ненасильственных стратегий в целях содействия миру во многих странах, призывая даже самые жестоких участников к действиям по созданию справедливого и прочного мира.

Эта деятельность в пользу жертв несправедливости и насилия не является исключительным достоянием Католической Церкви, и она свойственна многим религиозным традициям, для которых «сострадание и ненасилие являются сутью и указывают путь жизни».[12] Я настойчиво повторяю: «Ни одна религия не является террористической».[13] Насилие является осквернением имени Бога.[14] Не будем уставать повторять это: «Никогда именем Бога нельзя оправдать насилие. Только мир свят. Только мир свят, а не война!».[15]

Домашние корни ненасильственной политики

5. Если источником, из которого проистекает насилие, является человеческое сердце, тогда важно пройти путь ненасилия в первую очередь в семье. Этот путь является компонентом той радости любви, которую я представил в марте прошлого года в Апостольском увещании Amoris laetitia, подытожив двухлетние размышления Церкви о браке и семье. Семья является жизненно важным горнилом, проходя через которое супруги, родители и дети, братья и сестры учатся общаться и заботиться друг о друге бескорыстно, где трения или даже конфликты должны решаться не силой, но путем диалога, уважения, поиска блага другого, милосердия и прощения.[16] Из семьи радость любви распространяется в мире и излучается во всем обществе.[17] С другой стороны, этика братства и мирного сосуществования между людьми и между народами должна быть основана не на логике страха, насилия и закрытости, а на ответственности, уважении и искреннем диалоге. В связи с этим я обращаюсь с призывом в пользу разоружения, а также запрещения и ликвидации ядерного оружия: ядерное сдерживание и угроза взаимного гарантированного уничтожения не могут служить основанием для этого типа этики.[18] С такой же настоятельностью я прошу прекратить насилие в семье и жестокое обращение с женщинами и детьми.

Юбилей Милосердия, который завершился в ноябре прошлого года, был призывом заглянуть в глубины наших сердец и позволить войти в них милости Божией. Юбилейный год заставил нас осознать, сколько вокруг нас самых разных людей и даже целых групп, с которыми обращаются равнодушно, которые становятся жертвами несправедливости и подвергаются насилию. Они являются частью нашей «семьи», они наши братья и сестры. Поэтому политика ненасилия должна начинаться в стенах дома, а затем распространяться на все человечество. «Пример святой Терезы Младенца Иисуса призывает нас к практике малого пути любви, не упускать возможности добрым словом, улыбкой, любым маленьким поступком посеять мир и дружбу. Интегральная экология также состоит из простых повседневных действий, в которых мы разрушаем логику насилия, эксплуатации, эгоизма».[19]

Мой призыв

6. Созидание мира посредством активного ненасилия является необходимым элементом, связанным с постоянными усилиями Церкви по ограничению применения силы, с помощью моральных норм, в рамках своего участия в работе международных организаций и благодаря компетентному вкладу многих христиан в разработку законодательства на всех уровнях. Иисус предлагает нам «учебник» этой стратегии созидания мира в так называемой Нагорной проповеди. Восемь Заповедей блаженства (ср. Матфей 5,3-10) обрисовывают профиль человека, которого мы можем назвать блаженным, добрым и достоверным. Блаженны кроткие, — говорит Иисус, -милостивые, миротворцы, чистые сердцем, алчущие и жаждущие правды.

Это также программа и вызов для политических и религиозных лидеров, руководителей международных организаций и управляющих компаний и средств массовой информации всего мира: применять Заповеди блаженства тем же образом, каким они выполняют свои обязанности. Задача заключается в том, чтобы строить компанию, сообщество или предприятие, за которые они несут ответственность, в стиле миротворцев; демонстрировать милосердие, отказываясь относиться к людям исключительно как к средству получения выгоды, наносить вред окружающей среде и стремиться победить любой ценой. Это требует готовности «переносить конфликт, разрешить его и превратить его в связующее звено нового процесса».[20] Действовать таким образом означает выбрать солидарность как способ, чтобы творить историю и строить социальную дружбу. Активное ненасилие — это способ показать, что единство действительно сильнее и плодотворней конфликта. Все в мире тесно связано между собой.[21] Конечно, иногда различия могут порождать трения: давайте решать их конструктивно и ненасильственным путем, так, чтобы «напряженность и противоположности [могли] достичь многообразного единства, которое порождает новую жизнь», сохраняя «ценный потенциал контрастной полярности».[22]

Я заверяю, что Католическая Церковь будет сопровождать любые попытки построить мир посредством активного и творческого ненасилия. Первого января 2017 года начинает свою работу новый Департамент служения целостному развитию человека, который поможет Церкви отстаивать еще более эффективно «безмерные блага справедливости, мира и защиты творения» и заботы о мигрантах, «нуждающихся, больных и отверженных, жертвах вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, заключенных, безработных и жертв любой формы рабства и пыток».[23] Каждое действие в этом направлении, каким бы скромным оно ни было, помогает построить мир, свободный от насилия, и является первым шагом на пути к справедливости и миру.

В заключение

7. По традиции, я подписываю это Послание 8 декабря, в праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Мария – Царица мира. При рождении Её Сына ангелы прославляли Бога и желали мира на земле людям доброй воли (ср. Лука 2.14). Попросим Деву Марию быть нам наставницей.

«Все мы хотим мира; многие люди созидают его каждый день с помощью небольших жестов, и многие страдают и терпеливо переносят тяготы от множества попыток построить его».[24] Давайте же в этом новом году стремиться, через молитву и действия, стать людьми, которые изгнали насилие из своих сердец, своих слов и жестов, а также созидать ненасильственные общины, которые заботятся об общем доме. «Нет ничего невозможного, если мы обратимся к Богу в молитве. Любой человек может стать миротворцем».[25]

Из Ватикана, 8 декабря 2016 года

+Франциск

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[1]Ап. увещание Evangelii gaudium, 228.

[2]Послание на Первый Всемирный день мира, 1 января 1968 года.

[3]«Легенда о трех товарищах»: Fonti Francescane, n. 1469.

[4]Angelus, 18 февраля 2007 года.

[5]Там же.

[6]Там же.

[7]Мать Тереза, Речь при вручении Нобелевской премии, 11 декабря 1979 года.

[8]Размышление “Путь мира”, Часовня Domus Sanctae Marthae, 19 ноября 2015 года.

[9]Проповедь на канонизации блаженной Матери Терезы Калькуттской, 4 сентября 2016 года.

[10] Н. 23.

[11]Там же.

[12]Речь на межрелигиозной аудиенции, 3 ноября 2016 года.

[13]Речь по случаю 3-й Всемирной встречи народных движений, 5 ноября 2016 года.

[14]Ср. Речь на Встрече с главой Управления мусульман Кавказа и с представителями других религиозных общин, Баку, 2 октября 2016 года.

[15]Речь, Ассизи, 20 сентября 2016 года.

[16]Ср. Постсинод. ап. увещание Amoris laetitia, 90-130.

[17]Ср. там же, 133.194.234.

[18]Ср. Послание по случаю Конференции о гуманитарном воздействии ядерного оружия, 7 декабря 2014.

[19]Энц. Laudato si’, 230.

[20]Ап. увещание Evangelii gaudium, 227.

[21]Ср.Энциклика Laudato si‘, 16.117.138.

[22]Ап. увещание Evangelii gaudium, 228.

[23]Апостольское послание в форме “Motu proprio”, которым учреждается Департамент служения целостному развитию человека, 17 августа 2016 года.

[24]Regina Caeli, Вифлеем, 25 мая 2014 года.

[25]Призыв, Ассизи, 20 сентября 2016 года.

Источник: Радио Ватикана