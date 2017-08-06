Послание епископов Японии по случаю годовщины атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

«Через ненасилие любовь побеждает насилие», — говорится в послании Епископской конференции Японии, опубликованном по случаю акции «Десять дней в защиту мира». Это ежегодное мероприятие проходит под эгидой японских епископов — в память о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки — с 6-го по 15 августа.

В документе поместного епископата подчёркивается, что «Церковь поддерживает право на мирное существование, гарантированное Конституцией Японии, принятой 70 лет назад. Мир не может быть построен с применением военной силы, — пишут прелаты. — Мы обращаемся к японскому правительству и к людям доброй воли, дабы они вели искренний и постоянный диалог ради мира в Азии и во всём мире, не отвечая воинственно на угрозы со стороны соседних стран или терроризма».

Кроме того, японская Церковь вспоминает о 500-летней годовщине лютеранской Реформации: это событие будет отмечаться 23 ноября в кафедральном соборе Нагасаки. Там же состоится форум-диалог, организованный католическими епископами и Евангелическо-Лютеранской Церковью Японии. «Нагасаки пережил преследование христианства и атомную трагедию ХХ века, — говорится в документе. — Разве не восхитительно, что сейчас, проводя встречи молитвы и диалога между христианами, этот город показывает также пример для мира во всем мире?».

Прелаты уделили особое внимание закону, принятому недавно парламентом Токио, в соответствии с которым предусматриваются карательные меры в отношении лиц, признанных виновными в организации заговоров, в планировании террористических актов и других преступлений. Новый закон даёт полиции право установить наблюдение за любым человеком, подозреваемым в подготовке преступления, и арестовать его. «Этот закон, — отмечают епископы, — рискует превратить общество в систему тотального контроля, что ограничивает права граждан. В прошлом, когда государственная власть нарушала свободу слова, идей и убеждений, Япония пришла к войне. Наш долг состоит в том, чтобы оставить нашим детям и внукам общество, в котором основные права человека — включая свободу убеждений и человеческого достоинства — уважались бы по максимуму, не доводя дело до войны».

«Терроризм нередко встречается в различных частях мира, — подчёркивают прелаты. — Но так как народы отдают предпочтение своим личным интересам, тревогу вызывает факт, что страны предпочитают не сотрудничать для решения таких глобальных проблем как увеличение числа беженцев, торговля людьми, злоупотребление Творением»; это несёт серьёзные последствия для наиболее уязвимых групп, детей, женщин, стариков. Послание японского епископата завершается призывом к молитве о мире к и созиданию справедливого общества.

Источник: Радио Ватикана