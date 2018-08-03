«Помощь Церкви в нужде»: поддержка христианства в Европе

«Европа должна вернуться к корням и открыть заново свою христианскую идентичность: только так ей не придётся бояться исламского радикализма». Об этом заявил архиепископ Сараево кардинал Винко Пульич в беседе с представителями Папского благотворительного фонда «Помощь Церкви в нужде».

В эти дни итальянское отделение фонда начало кампанию «Нет Европы без Христа», целью которой является экономическая поддержка студентов духовной семинарии «Redemptoris Mater» в Виннице на Украине и расширение молодёжного центра имени cвятого Иоанна Павла II в Сараево.

По этому поводу кардинал Пульич рассказал о непростой ситуации в Боснии и Герцеговине, из которой ежегодно эмигрируют около 10 тысяч католиков. «После войны наша маленькая община год за годом уменьшается из-за отсутствия равенства как на политическом, так и на юридическом уровне. Некоторые не могут найти работу, у других она есть, но нет возможности жить в стране, где им нельзя пользоваться теми же правами, какими обладают другие граждане». С такой дискриминацией католики сталкиваются и в Республике Сербской, и в Федерации Боснии и Герцеговины, отметил кардинал.

Поместная Церковь стремится укрепить надежду у своей паствы и создать атмосферу толерантности через различные проекты, в частности, расширяя молодёжный центр имени святого Иоанна Павла II, который открыт и для представителей других вероисповеданий.

Ещё одну серьезную проблему представляет ​​исламский фундаментализм: с каждым годом он все больше распространяется в Боснии и Герцеговине. «Крупные инвестиции поступают из арабских стран, которые строят мечети и даже целые деревни для выходцев из этих стран, — пояснил кардинал Пульич. — С местными славянскими мусульманами у нас хорошие отношения, но с радикальными исламистами из арабского мира вести диалог трудно. Прежде всего потому, что они игнорируют наше присутствие, особенно на политическом уровне».

Балканская страна является вратами в Европу для исламского фундаментализма, который стремительно расходится по всему старому континенту. «К сожалению, Европа плохо знает ислам и не понимает, что значит жить бок о бок с исламским радикализмом», — отметил иерарх и подчеркнул, что для противодействия этому явлению нужно открыть заново христианские корни континента. «Сегодня в центре внимания один лишь материализм, а не духовное измерение человека. Европа должна научиться защищать свои христианские корни, иначе она погрузится в страх перед радикализмом», — подчеркнул кардинал Винко Пульич.

(На фото — Кафедральный собор Сердца Иисусова в Сараево)

Источник: Vatican News