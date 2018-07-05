«Помощь Церкви в беде»: отчёт за 2017 год

В 2017 году Папский Фонд «Kirche in Not» оказал помощь и поддержал более 40.000 священников и монашествующих из малоимущих районов планеты, которые не могут рассчитывать на какую-либо иную форму поддержки.

4 июля был обнародован ежегодный отчёт, согласно которому за 2017 год благотворительный фонд собрал более 124 миллионов евро и профинансировал более 5.300 проектов в 149 странах. В сборе пожертвований принимали участие около 400.000 благотворителей, — частных лиц из разных уголков мира.

В 2017 году проекты помощи были разноплановыми, многие из них относились к реконструкции приходских храмов и монашеских обителей. Благодаря пожертвованиям Папскому фонду удалось предоставить значительную гуманитарную помощь, обеспечить переводы и публикации религиозных книг и текстов. Кроме того, очень важным оказался его вклад в развитие местных христианских СМИ, радио и телевидения, а также в организацию учебных курсов для мирян. Фонд оказал весомую помощь в закупке транспортных средств для пастырского служения миссионеров.

Как и за последние годы, большая часть пожертвований охватила проекты в африканских странах, а также на Ближнем Востоке, — здесь за последние время было отмечено значительное увеличение помощи. С начала так называемой «арабской весны» Папский фонд осуществил в этой области планеты ряд проектов общей стоимостью в 75 миллионов евро. Страна, которая за прошедший год больше всего получила помощи от фонда, — это Ирак. За ним следуют Украина, Бразилия и Демократическая Республика Конго.

Организация «Помощь Церкви в беде» была основана после Второй мировой войны, в 1947 году, голландским католическим священником и монахом Веренфридом ван Страатеном. Фонд был создан с целью помочь перемещённым немецким беженцам из Восточной Европы после переопределения границ Германии, но уже через несколько лет благотворительные начинания организации достигли Латинской Америки, Азии и Африки. В настоящее время «Помощь Церкви в беде» — через десятки своих национальных и международных филиалов — продвигает гуманитарные и пастырские проекты во всём мире.

Источник: Vatican News