Польша выкупила «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи у наследников Чарторыйских

Шедевр кисти Леонардо отныне будет принадлежать Польше. Министерство культуры и национального наследия страны подписало соглашение с Фондом князей Чарторыйских 29 декабря 2016 года. Для приобретения государством воистину бесценной коллекции, включающей также работы Рембрандта и ценные архивные документы, в бюджете страны выделено около 100 млн евро.

Шедевр Леонардо — единственная картина кисти гения, которая находится на территории Польши. Переговоры о ее приобретении государством велись с 1991 года. Коллекцию оценивают в два миллиарда евро, так что нынешняя сделка для Польши — не только историческая, но еще и выгодная.

В коллекции, кроме картины да Винчи — полотно Рембрандта «Пейзаж с добрым самаритянином», также его графика, плюс рисунки Ренуара, около 250 тысяч «библиотечных наименований» — ценнейших книг и рукописей, — а также памятные вещи национального героя Польши Тадеуша Костюшко и польских королей.

Семья Чарторыйских составляла коллекцию на протяжении более 200 лет. Начало было положено в 1801 году Изабеллой Чарторыйской, которая желала сохранить культурные ценности, важные для страны, во время раздела Польши между Австрией, Пруссией и Российской империей.

Источник: artchive.ru