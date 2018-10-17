Теракт в колледже в Керчи совершил его учащийся. Он застрелился

Теракт в колледже в Керчи совершил его учащийся. Он застрелился

Октябрь 17, 2018

Террорист, который устроил нападение на политехнический колледж в Керчи, являлся студентом этого учебного заведения. Установлена и его личность: это некий Владислав Росляков 2000 года рождения.

По данным телеграм-канала 112, Росляков был зачислен в колледж в 2015 году. Известно, что 8 сентября молодой человек получил разрешение на ружье 12-го калибра, а за несколько дней до атаки приобрел полторы сотни патронов к нему.

Также в здании прогремели два взрыва. Ученики рассказали, что кто-то оставил в столовой колледжа рюкзак. Спустя несколько минут прогремел . Сам Росляков якобы рассказывал, что проводит опыты со взрывчатыми веществами.

Между тем резко возросло число жертв теракта. На данный момент установлено, что убиты 18 человек. Порядка 50 пострадали.

Мертв и сам нападавший. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, сообщает МК.

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