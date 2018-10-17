Теракт в колледже в Керчи совершил его учащийся. Он застрелился

Террорист, который устроил нападение на политехнический колледж в Керчи, являлся студентом этого учебного заведения. Установлена и его личность: это некий Владислав Росляков 2000 года рождения.

По данным телеграм-канала 112, Росляков был зачислен в колледж в 2015 году. Известно, что 8 сентября молодой человек получил разрешение на ружье 12-го калибра, а за несколько дней до атаки приобрел полторы сотни патронов к нему.

Также в здании прогремели два взрыва. Ученики рассказали, что кто-то оставил в столовой колледжа рюкзак. Спустя несколько минут прогремел взрыв. Сам Росляков якобы рассказывал, что проводит опыты со взрывчатыми веществами.

Между тем резко возросло число жертв теракта. На данный момент установлено, что убиты 18 человек. Порядка 50 пострадали.

Мертв и сам нападавший. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, сообщает МК.