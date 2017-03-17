Папа Франциск возглавил покаянное богослужение в базилике Святого Петра

17 марта 2017 г. Папа Франциск возглавил специальную покаянную литургию в Ватиканской базилике св. Петра. Причем, перед началом богослужения Папа исповедался сам, а затем принял исповедь у некоторых других верных.

Таким образом Святейший Отец присоединился к инициативе «24 часа для Господа», которая пройдет 24-25 марта 2017 г. в католических епархиях всего мира.

Уже в четвертый раз в пятницу перед четвертым воскресеньем Великого Поста проводится подобное мероприятие. В рамках этой акции, организуемой Папским Советом по содействию новой евангелизации, в разных уголках мира происходят покаянные богослужения, а отдельные храмы открыты в течение суток. Это делается для того, чтобы к Таинству Примирения могло приступить как можно большее количество людей.

Тема нынешней духовной акции: «Милости хочу» (Мф 9,13). Поскольку на 25 марта запланирован визит Папы Франциска в Милан, в Римской епархии акция началась уже сегодня в 17 часов местного времени в базилике Святого Петра.

Покаянная литургия, которую возглавил Святейший Отец, включает обязательную индивидуальную исповедь и адорацию. Папа Франциск исповедовался в той форме, какая принята во многих странах юга Европы и Латинской Америки: не сбоку исповедальни через решеточку, а на коленях, лицом к лицу с исповедником.

В свою очередь, в ночь с 24 на 25 марта 2017 г. в центре Рима, как и в других епархиях мира, будут открыты храмы, где верные смогут исповедаться и также принять участие в адорации. В частности, в храмах Санта-Мария-ин-Трастевере и св. Франциска круглые сутки верующих будут исповедовать священники, а волонтеры будут приглашать к совершению таинства покаяния всех желающих.

Завершится инициатива вечером 25 марта в храме Святого Духа (Santo Spirito in Sassia) близ Ватикана богослужением, которое возглавит архиепископ Рино Физикелла, глава Папского совета по новой евангелизации.

Акция «24 часа для Господа» была инициирована по итогам Синода епископов 2012 года, посвященного теме новой евангелизации, в ходе которого было подчеркнуто, что таинство исповеди должно быть центральной частью пастырской жизни Церкви.

Проведение инициативы «24 часа для Господа» предложил всем епархиям Католической Церкви Папский совет по новой евангелизации. Папа Франциск с самого начала активно поддержал эту духовную акцию.

По материалам Radio Vaticana и Седмица.ру