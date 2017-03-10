Подробности интервью Папы Франциска немецкому изданию «Die Zeit»

Кризис веры, популизм в политике, ближайшие Апостольские поездки — это некоторые темы, которые были подняты в интервью Папы Франциска немецкой еженедельной газете «Die Zeit». Оно было опубликовано 9 марта 2017 года.

«Когда меня идеализируют, я чувствую агрессию»: так Папа Франциск ответил на вопрос о том, как он относится к ожиданиям людей. Эти ожидания «преувеличены», утверждает Папа. Он подчеркнул, что он ни в коей мере не хочет, чтобы его воспринимали как некую модель. «Я нормальный человек, который делает то, что он может, — сказал понтифик. – Я грешен и способен на ошибки. Мы не должны забывать, что идеализация личности – это тонкая форма агрессии».

Комментируя критические замечания, которые звучат в его адрес, Святейший Отец признался, что со времени избрания его не покидает внутреннее спокойствие. «Я предполагаю, что кому-то может не нравиться как я действую, и я это понимаю: существует много способов мышления. Это верно, это по-человечески и это тоже богатство», — сказал Папа интервьюеру. Он рассказал, что каждый день молится о сохранении внутреннего мира и чувства юмора словами св. Томаса Мора.

В интервью немецкому изданию Святейший Отец говорит также о кризисе священнических призваний, корни которого нужно искать, по его мнению, в недостаточной молитве о призваниях и в сокращении рождаемости. В любом случае, заметил он, отмена обязательного целибата «не может быть решением проблемы». А вот что касается вопроса о viri probati, то есть «испытанных мужей» (LG 20), отличающихся образцовой христианской жизнью и зрелой верой, то возможность их служения можно рассматривать, однако необходимо уточнить те задачи, которые они могут взять на себя «в изолированной общине», отметил Папа.

Также по мнению Святейшего Отца рост в вере не возможен без её кризиса. Кризисы сопутствуют биологическому развитию, преобразованию ребенка во взрослого и то же самое происходит с верой, считает Папа. Он напомнил пример ап. Петра, который пережил глубокий кризис, когда трижды отрекся от Христа, но затем стал Папой Римским. «Я не хочу сказать, что кризис является нашим ежедневным хлебом, но он является и частью жизни веры. Вера, которая не испытала кризиса роста, обычно остается инфантильной», — сказал понтифик. Еще Папа признался, что его возмущает, когда Церковь не дает истинного евангельского свидетельства.

Комментируя ситуацию с ростом популизма в политике Папа выразил свою озабоченностью этим явлением и в очередной раз провел аналогию с Германией 30-х годов ХХ в., когда к власти пришел Адольф Гитлер. Он сумел убедить немецкий народ в том, что сможет вывести страну из экономического кризиса. Но за популизмом всегда стоит псевдо-мессианство и оправдание преступлений именем народа, считает понтифик.

Святейший Отец ответил на вопрос о предстоящих поездках: он планирует отправиться в Индию, Бангладеш, Колумбию, Фатиму. Обсуждается также возможность поездки в Египет. Папа хотел бы посетить и Южный Судан, но сомневается, что это возможно. В программе были также обе республики Конго, однако при Кабиле визит не представляется возможным. Папа сказал, что он не может поехать и в Россию, поскольку тогда он должен посетить и Украину.

Сомневается Папа и относительно возможности визита в Германию в текущем году, поскольку, как он выразился: «календарь уже, кажется, забит, да?».

По материалам Radio Vaticana