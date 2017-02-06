Подписано рамочное соглашение между Демократической Республики Конго и Католической Церковью

В Браззавиле, столице Демократической Республики Конго, ватиканский госсекретарь кардинал Пьетро Паролин подписал рамочное соглашение об отношениях между Католической Церковью и африканским государством. На церемонии подписания присутствовал также конголезский президент.

Рамочное соглашение, состоящее из преамбулы и 18 параграфов, обеспечивает Церкви исполнение её миссии в Конго; в частности, признаётся правовой статус Католической Церкви и её институтов. Обе стороны, при сохранении присущих им независимости и автономии, обязуются сотрудничать во имя нравственного, духовного и материального благополучия человеческой личности и продвижения общего блага.

По этому случаю кардинал Паролин передал приветствие Папы Франциска «всему возлюбленному конголезскому народу», подчеркивая, что подписание соглашения «представляет собой новый этап исторического значения», совпадающий с сорокалетней годовщиной начала дипломатических отношений между Святейшим Престолом и Демократической Республики Конго.

«Следует подчеркнуть, — добавил кардинал Паролин, — что, подписывая соглашение, Католическая Церковь не стремилась каким-либо образом получить особые привилегии в ущерб другим религиозным конфессиям. Напротив, речь идёт об укреплении не только взаимопонимания, но и сотрудничества между религиозными общинами».

В завершение своей речи ватиканский госсекретарь выразил надежду, что подписанное в Браззавиле соглашение будет способствовать «поддержанию мирного сосуществования, а также целостному развитию страны».

Источник: Радио Ватикана