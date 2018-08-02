Поддержка темы автокефалии на Украине может выйти боком самому Константинополю, считают в УПЦ

«Автокефальные» заявления Константинополя могут бумерангом ударить по нему самому, считает замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«В последнее время всплывает тема об автокефалии Американской архиепископии Константинопольского патриархата, о чем раньше говорили миряне и духовенство, но сейчас говорит даже уже епископат. Епископы Константинопольского патриархата, которые служат в США, мягко, тонко намекают о необходимости автокефалии от Константинополя», — сказал священник на брифинге в Киеве.

В частности, продолжил он, греческое агентство церковных новостей «Ромфеа» напечатало интервью митрополита Детройтского Петра, где говорится о том, что в Американской архиепископии «немножко другая ситуация (…) другие реалии, которые, возможно, не всегда понимают у нас в центре (в Константинополе), поэтому, конечно, вопрос тонкий».

«Надо, чтобы было решение всей иерархии Константинопольского патриархата, и мы, возможно, дождемся того времени, когда Мать-Церковь скажет: «чилдрен, бай-бай»» — «дети, до свидания», — предположил Детройтский митрополит.

Приведя его слова, представитель УПЦ сказал, что «если Константинополь действительно так желает у нас «помочь» этому делу (предоставлению автокефалии), то он должен быть готов к тому, что подобные тенденции и у него самого, в лоне Константинопольского патриархата, существуют».

Источник: Интерфакс