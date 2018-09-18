Под серпом и молотом: госсекретарь Ватикана посетил Приднестровье (ФОТО)

В непризнанной республике с населением менее 500 тыс. человек — шесть католических приходов.

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин 16 сентября посетил Приднестровье и освятил в Тирасполе алтарь католического храма Святой Троицы. На праздничной святой Мессе собрались сотни католиков из разных уголков республики.

А накануне состоялась беседа главного ватиканского дипломата с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским. Глава республики рассказал кардиналу, что всего в республике шесть католических приходов, которые объединяют примерно две тысячи верующих. Среди них, в основном, — поляки, украинцы, немцы и русские.

«Вера — вне политики. Она — составляющая души, потому призвана созидать и объединять», — цитирует президента ПМР его пресс-служба.

Госсекретарь Святейшего Престола отметил, что «в мире, где много конфликтов, разногласий и войн, взаимодействие и сотрудничество представителей Католической и Православной Церквей имеют огромное значение».

Ватиканский дипломат подчеркнул, что его присутствие здесь является, по сути, «приветствием и добрым словом Папы Римского».

На встрече говорилось и о том, что настоятель прихода Святой Троицы отец Петр Кушман с помощью сподвижников реализует многие социальные проекты, направленные на оказание поддержки малообеспеченным и нуждающимся.

Интересно, что после официального визита в Молдову кардинал Паролин впервые посетил Приднестровскую молдавскую республику — непризнанное государство, которое в 1990 году отделилось от Молдавской ССР.

Населении непризнанной республики, которая находится на границе Украины и Молдовы, — менее 500 тыс. человек. Герб и флаг ПМР имеют слегка видоизмененные государственные символы Молдавской ССР, по-прежнему на них изображены звезда с серпом и молотом.