Почти половина россиян предлагает снять запрет на хиджабы в школах — опрос

Граждане России стали терпимее относиться к внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях: сегодня 47% считают, что в этом нет ничего предосудительного против 35% в 2012 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Социологи отмечают, что заметно выше эта доля среди молодежи (73% среди 18-24-летних) и сторонников ислама (68%).

В то же время недопустимым со стороны учеников и учителей подобное поведение считают 47% респондентов (53% в 2012 году). В основном эту позицию разделяют участники опроса старше 45 лет (55-57%), высокообразованные (56%) и атеисты (56%).

Как показал телефонный опрос, проведенный 28-29 января среди 1200 жителей РФ, каждый второй (50%) поддерживает отмену запрета на ношение данных головных уборов, чтобы дети из мусульманских семей могли спокойно учиться.

Против этого предложения выступают 37% респондентов — они считают, что запрет на ношение хиджаба в школе нужно оставить, несмотря ни на что. Затруднились с ответом 13%.

Дискуссия вокруг ношения хиджабов в российских школах вновь разгорелась в начале января. Министр образования Ольга Васильева, комментируя запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье в Мордовии на ношение платков, заявила, что учащиеся российских школ не должны подчеркивать вероисповедание атрибутами. Это заявление вызвало критику главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.

Между тем 11 февраля 2015 года Верховный суд РФ признал законными требования к внешнему виду школьников, утвержденные постановлением правительства Мордовии и запрещающие, в частности, ношение в образовательных учреждениях региона религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов.