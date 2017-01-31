Почему сожительство до брака считается грехом, если скоро свадьба?

ВОПРОС:

Почему сожительство до брака считается грехом, если уже все решено и не сегодня завтра будет свадьба?

ОТВЕТ:

Сожительство до брака, даже если уже принято решение, можно сравнить с ситуацией, когда кто-то совершает кражу в магазине, оправдываясь тем, что потом заплатит за украденное. Очевидно, что такое поведение достойно порицания. Ни один владелец магазина не согласится с тем, что клиентам дозволено красть с намерением заплатить позже. Тем более что в добрачном сожительстве, как и в магазине, счет часто остается неоплаченным, и каждый идет своей дорогой, нанося ущерб оставленному партнеру.

Добрачное сожительство – это не просто совместная жизнь, которая сама по себе может содержать немало позитивных аспектов, если бы она не подразумевала сексуальные отношения вне брака. Они являются ошибочным «предисловием» к браку согласно Божественному замыслу.

Не только христианин, но и каждый человек призван хранить чистоту до брака в силу самого смысла, самой природы сексуального акта. Если он является подлинным, то есть выражает всецелую отдачу себя другому человеку, то эта телесная отдача может осуществиться только после того, как произойдет взаимная отдача посредством брачного согласия.

Это согласие дается в момент заключения брака, и брачное согласие все кардинально меняет: каждый теперь принадлежит другому, они навсегда становятся единым целым. Пока не дано это согласие, двое не являются единым целым и не принадлежат друг другу.

Сожительство с намерением вступить в брак не умаляет тяжести совершенного греха, поскольку добрачная связь в любом случае, независимо от намерений, основана на фальши. Как писал святой Иоанн Павел II в апостольском увещании «Familiaris consortio», «совершенный телесный дар стал бы обманом, не будь он знаком и следствием полной личностной самоотдачи, то есть той самоотдачи, в которой присутствует вся личность, также и во временном измерении. Если же человек нечто сохраняет для себя, либо оставляет за собой возможность изменить решение в будущем, — уже поэтому он не отдает себя полностью» (11).

«Если человек нечто сохраняет для себя… он не отдает себя полностью». Здесь Папа имеет в виду не только брачное обязательство, но и контрацепцию, которая часто практикуется в добрачных отношениях. Контрацепция – это самый очевидный признак того, что двое не предают себя друг другу полностью, поскольку фактически они исключают из этого дара возможность стать матерью и отцом. В том же увещании Иоанн Павел II пишет: «Языку рождения, выражающему всецелое взаимное дарение супругов, контрацепция объективно противопоставляет другой язык, т.е. ´не дарить себя другому полностью´: следствием этого является не только практический отказ от зачатия новой жизни, но и фальсификация внутренней истины супружеской любви, призванной дарить себя в личностной полноте» (32). Совершенно очевидно, что в добрачных сексуальных отношениях человек только «симулирует» полную отдачу, поскольку осознанно исключает полноту этого дара.

Дальше Папа пишет: «Если человек оставляет за собой возможность изменить решение в будущем… уже поэтому он не отдает себя полностью». Юноша и девушка, собирающиеся пожениться, еще не являются супругами и осознают, что они не принадлежат еще друг другу окончательно. Они знают, что пока свободны принять иное решение для будущего и, в принципе, свободны расстаться друг с другом без каких-либо обязательств. Это означает, что их взаимная отдача еще не осуществилась.

Некоторые оправдывают добрачную связь тем, что, мол, совершение Таинства Брака – лишь формальность, а имеет значение только взаимная любовь. Безусловно, любовь и решение быть вместе – это крайне важно. Но неверно утверждать, будто брачное согласие, данное во время венчания, — это лишь формальность. Напротив, это переломный момент в жизни двух людей: до момента этого согласия они свободны и не принадлежат друг другу навсегда. После согласия они знают, что теперь являются одним целым и уже несвободны повернуть обратно.

Мужчина и женщина живут, как супруги, зная, что они ими не являются. Это то же самое, как если бы семинарист, зная, что он еще не священник, служил Святую Мессу. Это была бы фальсификация Мессы. Точно так же обстоит дело и с будущими супругами. Вступая в интимную связь, они лишь симулируют любовь, поскольку в действительности они ослеплены вожделением. Для того, чтобы доказать любовь друг другу, нет необходимости прибегать к жесту, который присущ только супругам. Многие юноши и девушки, совершив такую ошибку, позднее осознают ее и возвращаются к чистоте отношений, утверждая, что их любовь от этого стала только сильнее.

Нужно подчеркнуть еще один немаловажный аспект добрачных отношений: отдаваясь друг другу телесно, мужчина и женщина привыкают отдаваться тому, кто им не принадлежит. Не исключено, что эта «привычка» проявится и в будущем. Ведь супружеская верность (как и добрачная верность) не приходит сама собой, но подготавливается, взращивается. Период помолвки служит и для этого. Добрачные сексуальные отношения могут стать предпосылкой к неверности и к разрыву будущего брачного союза. Как небоскреб нуждается в прочном фундаменте, чтобы не упасть, так и брак нуждается в прочном фундаменте. А добрачные интимные отношения – это зыбкий фундамент, поверхностный и основанный на прихоти. В то время как брак нуждается в крепком основании, заложенном твердостью решения обоих супругов.

Не надо забывать и о том, что сексуальные отношения являются всегда потенциально плодными. В отличие от других проявлений любви двух людей, сексуальные отношения потенциально вовлекают и третьего человека, имеющего право на рождение в стабильном союзе. Деторождение вне брака – это проявление безответственности, в том числе и по отношению к ребенку. И недостаточно утверждать: «Наш секс безопасен», — всем известно, что ни один метод предохранения не дает стопроцентной гарантии. Таким образом, к обману, порождаемому контрацепцией, добавляется еще и безответственность. Ребенок имеет право на то, чтобы быть зачатым и выношенным в стабильном союзе. Сексуальные отношения, в которых заложена способность к продолжению рода, подразумевают наличие окончательной и стабильной связи. Вот почему добрачные отношения противоречат христианскому вероучению, согласно которому сексуальный акт может происходить только в контексте брака.

«Жених и невеста, — утверждается в Катехизисе Католической Церкви, — призваны жить в целомудренном воздержании. Это испытание, благодаря которому они познают взаимное уважение и учатся взаимной верности и надежде получить друг друга как дар от Бога. Они должны отложить до бракосочетания те выражения нежности, которые специфически присущи супружеской любви. Они должны взаимно помогать друг другу возрастать в целомудрии».

Источник: Радио Ватикана