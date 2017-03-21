Почему приветствие мира не везде одинаковое?

ВОПРОС:

Почему в одних общинах приветствие мира осуществляется через рукопожатие, а в других легким поклоном головы? Почему правила не едины для всех?

ОТВЕТ:

Святой Иустин, оставивший самое раннее (155 г.) известное нам свидетельство о евхаристическом богослужении, в своем послании императору Антонину Пию так описывал момент приветствия мира: «Затем все встаем и воссылаем молитвы, как о себе, так и (…) обо всех других, находящихся повсюду, дабы удостоились мы (…) стать и по делам ведущими праведный образ жизни и исполнителями заповедей для получения вечного спасения. По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием». Это первое описание обряда приветствия мира во время Мессы свидетельствует о том, что на протяжении столетий он претерпел большие изменения. В первую очередь это касается самого момента: во втором веке, согласно свидетельству св. Иустина, оно осуществлялось после окончания Литургии Слова и перед приношением даров. И сам обряд заключался в «лобзании». Это сразу же отсылает нас к различным фрагментам из Нового Завета, где говорится о приветствии именно таким жестом: «Приветствуйте друг друга с целованием святым», — увещает апостол Павел римлян (Рим 16,16); с теми же словами он обращается и к коринфянам, и к фессалоникийцам. «Приветствуйте друг друга лобзанием любви», — увещает апостол Петр (1 Петр 5,14). Действительно, в первые века приветствие мира заключалось в поцелуе. Согласно Апостольскому преданию, этим поцелуем обменивались только верующие одного пола. Позднее приветствие мира стало исходить от священнослужителя и передавалось в иерархическом порядке. Согласно документированным свидетельствам 9 века, приветствие мира происходило следующим образом: сначала священник целовал алтарь в знак мира, оставленного Христом, затем обменивался знаком мира с диаконом, тот – с иподиаконом и далее – с остальными членами духовенства.

Историки Церкви не берутся с точностью утверждать, когда лобзание мира было заменено на объятие, но постепенно это произошло как на Западе, так и на Востоке. Что касается латинского обряда, то обычай целования в уста засвидетельствован еще в конце 15 и начале 16 века – наряду с целованием плеча, о котором есть упоминания в период с 10 по 13 столетие. В последнее десятилетие XV века был введен поцелуй в щеку. А в некоторых миссалах говорится об особом предмете, с помощью которого верующие обменивались приветствием мира – osculatorium. Его называли также орудием мира. Иногда это была патена, евангелиарий, чаще – «tabula pacis». Официально оскулаторий был введен Миссалом Пия V (1570 год). В нем даются подробные указания в отношении обряда приветствия мира: сначала священник должен был целовать алтарь и «орудие мира», затем передавать это орудие мира другому служителю. При отсутствии других служителей обмен приветствием мира не предусматривался. На торжественных же Мессах обряд приветствия мира происходил лобзанием в щеку и отстраненным объятием. По сути, даже не объятием: как пояснялось в уточнении Священной конгрегации обрядов, это объятие происходило так: «Диакон полагает свои руки под руки священника».

В современном миссале оставлена большая свобода в способе пожелания мира на Мессе. Об этом сказано следующее: «Что касается знака приветствия мира, то он определяется Конференциями епископов в зависимости от особенностей и обычаев каждого конкретного народа. Однако подобает, чтобы каждый обменивался приветствием мира только с находящимися поблизости сдержанным образом».

Совсем недавно, в 2014 году, Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств обнародовала окружное послание «Ритуальное выражение дара мира во время Мессы». В нем подчеркивается особое богословское значение приветствия мира. «В римской литургической традиции, — читаем в документе, — приветствие мира происходит перед Причастием в силу богословского значения. Его отправной точкой является евхаристическое созерцание пасхальной тайны… таким образом, оно предстает как ´пасхальный поцелуй´ воскресшего Христа, пребывающего на престоле». В постсинодальном апостольском увещании «Sacramentum caritatis» Папа Бенедикт XVI подчеркивает: «Евхаристия по природе своей есть Таинство мира. Этот аспект евхаристической Тайны находит в Божественной литургии особенное выражение в обряде приветствия мира. Это, несомненно, очень ценный знак (ср. Ин 14, 27). В нашу эпоху, столь страшно обремененную конфликтами, этот жест, даже с точки зрения общего восприятия, несет в себе особый смысл, поскольку Церковь всегда считает свойственной ей задачей испрашивать у Господа для себя и для всей человеческой семьи дар мира и единства. Мир, бесспорно, является неугасимым томлением в сердце каждого человека. Церковь оказывается выразительницей того прошения о покое и примирении, которое поднимается из глубины души каждого человека доброй воли, и возводит его к Тому, Кто ´есть мир наш´ (Еф 2, 14) и Кто способен примирять народы и отдельных людей даже там, где человеческие усилия терпят крах. Отсюда понятно то волнение, с каким зачастую переживается обряд приветствия мира на Божественной литургии. В этой связи во время Синода Епископов было сочтено уместным упорядочить этот жест, который может принимать избыточные выражения, вызывая некоторое смущение в собрании непосредственно перед причащением. Хорошо ввиду этого помнить, что трезвое отношение, необходимое для поддержания подобающей богослужению атмосферы, – например, в том, чтобы обмениваться приветствием мира только с теми, кто находится совсем близко, – ничего не отнимет у высокого значения этого жеста мира (49).

В окружном послании Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств даются некоторые конкретные указания по поводу приветствия мира, направленные на то, чтобы верующие наиболее полно выражали христианское понимание мира. Как и раньше, сам знак приветствия мира определяется епископскими конференциями, согласно некоторым рекомендациям. В первую очередь в документе Конгрегации подчеркивается, что этот жест не должен быть «механическим», и в некоторых обстоятельствах лучше вообще опустить обряд приветствия мира. Там, где в обычай вошли «дружеские и мирские» жесты приветствия, их уместно заменить «на другие, более специфические», гласит окружное послание Конгрегации богослужений. Какие именно – не уточняется, но перечислены злоупотребления, которых следует избегать. В частности, это песнопение во время приветствия мира, не предусмотренное в римском обряде. Затем, перемещение верующих с места на место для обмена приветствием; отдаление священника от алтаря для того, чтобы приветствовать некоторых из верных; следует избегать также использования момента приветствия мира для взаимных поздравлений, соболезнований или пожеланий на особо торжественных Мессах, а также на Мессах венчания, погребения и так далее.

Источник: Радио Ватикана