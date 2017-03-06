Почему Папа и Патриарх – «Святейшие»?

ВОПРОС:

Почему Папу и Патриарха называют Святейшими, разве они святее остальных?

ОТВЕТ:

Церковный титул «Святейший», «Святейшество» не несет в себе нравственной оценки. Этот титул, который использовался в первые столетия для епископов и для некоторых представителей светской власти, сегодня сопровождает только Пап Римских и Патриархов. Он относится не к конкретной личности иерарха, а к его каноническому положению. Превосходная степень означает не превосходство каких-либо качеств и личной святости, а торжественность титула. Превосходная степень употребляется для того, чтобы провести различие между церковно-юридическим и богословско-нравственным употреблением термина «святой».

Святыми мы называем, в соответствии с библейской терминологией, Бога, подвижников, ангелов. В 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус обращается к Отцу: «Отче Святый! соблюди их во имя Твое». В Евхаристической молитве священник тоже обращается к Богу «Святой Отче». Слово «святой» несет в себе богословское и нравственное содержание. Святыми Отцами традиционно называют также церковных писателей, которые отличались святостью жизни. Их учение (т.н. святоотеческое наследие) легло в основу нашей веры.

Источник: Радио Ватикана