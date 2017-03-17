Почему Иисус Христос вынесен за скобки. Вторая великопостная проповедь о. Канталамессы

Проповедник Папского дома отец Раньеро Канталамесса прочитал в пятницу 17 марта вторую великопостную проповедь для Папы и Римской Курии. Тема проповеди – «Святой Дух вводит в тайну божественности Христа».

Размышляя о роли Святого Духа в познании Христа, священник упомянул о существовании движения «мессианских евреев», то есть евреев-христиан (слова «Христос» и «христианский» — не что иное, как греческий перевод еврейского слова «Мессия» и «мессианский», пояснил проповедник). Движение насчитывает около 150 тысяч последователей. Они веруют в Иисуса, обетованного Мессию, Спасителя и Сына Божьего. При этом они не хотят отказываться от своей еврейской самоидентификации и традиции. Официально они не присоединяются ни к одной их христианских Церквей, поскольку ссылаются на первоначальную иудео-христианскую Церковь, существование которой было прервано драматическими событиями.

Католическая Церковь и другие Церкви, констатировал проповедник, обычно избегают упоминания о мессианских евреях во имя диалога с официальным иудаизмом. Однако сегодня растет убеждение, что неправильно их игнорировать. Причина такого убеждения – опрос верующих о том, что лежит у истоков их веры. Более 60 процентов отвечают, что их вера вызвана внутренним преображением, деянием Святого Духа. Именно Святой Дух побуждает называть Христа Господом и провозглашать Его Богом.

Отец Канталамесса заметил, что в эпоху зарождения христианства в греко-римской культуре существовало много «господ», один из которых император. Поэтому следовало найти иной способ для выражения веры во Христа Господа. Это произошло на Никейском соборе 325 года, провозгласившем веру в Иисуса Христа, рожденного от Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога итинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу.

Вера в божественность Христа – это краеугольный камень, на котором держатся две основные тайны христианской веры: Троица и Воплощение. Какое же место занимает Иисус Христос в нашем обществе и в жизни самих христиан? Папский проповедник предложил задуматься об этом и сам отметил, что сегодня можно говорить о «присутствии-отсутствии» Христа. На определенном уровне – зрелищном и медийном – Иисус Христос очень даже присутствует. Есть целый ряд фильмов, книг, рассказов, в которых писатели манипулируют личностью Христа. Это стало модой, литературным жанром. Многие спекулируют на имени Иисуса и на том, что Он значит для обширной части человечества: мы сталкиваемся здесь с «литературным паразитизмом». Но если посмотреть на сферу веры, то Христос в ней отсутствует. Во что верят на самом деле те, кто называют себя верующими в Европе и в других частях мира? Как правило, они веруют в некое высшее существо, Творца, верят в загробный мир. Но это – вера деистическая, а не христианская. К сожалению, констатировал отец-капуцин, диалог между верой и наукой тоже выносит Христа за скобки, потому что предмет этого диалога – Бог, Творец, и историческая личность Иисуса не находит в нем никакого места. Не говоря уже о межрелигиозном диалоге, где речь идет о мире, экологии, но, уж конечно, не об Иисусе. Но достаточно бросить взгляд на Новый Завет, чтобы понять: именно вера в Иисуса Христа спасает, вера в Его смерть и воскресение. Все мы должны ответить на вопрос, который Иисус обращает к ученикам: «А вы за кого почитаете Меня?».

Источник: Радио Ватикана