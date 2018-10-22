По случаю Всемирного Дня Миссий Папа Франциск призвал молодежь активнее участвовать в миссии Церкви

21 октября, в третье воскресенье октября, в Католической Церкви по традиции отмечали День Миссий. В своем послании к этой дате Папа Франциск, в частности, написал: «Дорогая молодежь, не бойся Христа и Его Церкви! В них вы обретете сокровище, способное сделать радостной вашу жизнь. Я поделюсь с вами своим опытом: благодаря вере, я обрел фундамент для своих планов и силы для их реализации».

После молитвы «Ангел Господень» Святейший Отец, обращаясь к собравшимся на площади Св. Петра верным, сказал: «Сегодня мы отмечаем Всемирный День Миссий, тема которого на этот раз звучит так: ‘Вместе с молодежью несем всем Евангелие!’ Вместе с молодыми людьми — вот наш путь! И вот реальность, которую мы, слава Тебе, Боже, переживаем в эти дни в рамках посвященного молодежи Синода: слушая молодых людей, привлекая их, мы становимся свидетелями многочисленных примеров того, как им удалось обрести в Иисусе смысл и радость жизни. Часто им доводилось встретить Его благодаря другим молодым людям, ранее ставших членами общины братьев и сестер, коей является Церковь».

По материалам Vatican News