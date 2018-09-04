По следам святого Патрика. Корни и история ирландской культуры

Одной из причин успеха паломничества на озеро Лох-Дерг в графстве Донегол в Ирландии является сила притяжения легенды о находящемся там на одном из островов Чистилище святого Патрика. И, в более общем плане, увлечение аскетической строгостью островного монашества.

Британия (Англия и Уэльс), оставленная римлянами в начале V века, сначала была подвергнута огромному опустошению пиктов с севера, а затем англов и саксов с моря; местному кельтскому элементу удалось выжить в определённой независимости только в западных регионах, и здесь сохранились некоторые остатки латыни и христианства.

На этих землях родился Гильда Премудрый (VI век). Но задолго до него увмдел свет Патрик (в 373 году): он происходил из христианской британской семьи и в шестнадцатилетнем возрасте был похищен ирландскими пиратами. Через несколько лет он сбежал от них и вернулся в Ирландию — но уже в качестве миссионера. Несмотря на различные трудности, будущий святой духовно укреплял небольшие общины на юге острова и организовал новые.

Святой Патрик считался отцом христианства и цивилизации Ирландии и был её первым литературным представителем, даже если то малое, что осталось от его наследия, ставит этого святого на очень скромный уровень, без каких-либо реальных претензий или амбиций литературного характера.

В «Послании к Коротикуму» святой Патрик просит предводителя пиратов, который был христианином, освободить некоторых единоверцев, взятых в плен во время набега. Просьба сопровождается суровыми словами осуждения.

Гораздо более существенной является «Исповедь»: в ней Патрик отвергает различные обвинения, которые выдвигали некоторые кельтские клирики против его миссионерской деятельности, и особенно в том, что он якобы непригоден для этой деятельности из-за своего невежества.

Перечисляя основные события своей жизни, святой Патрик вовсе не отрицает, что является неотёсанным, изгнанником, неучем, но оправдывает свои дела Божьим призывом:

«Кто мог избрать меня, глупца, среди тех, кто мудр в глазах людей и сведущ в законе, и искусен в словах и во всем прочем? Меня, поистине ни на что не годного в этом мире, Бог вдохновил более других, чтобы я мог стать — если сумею — тем, кто со страхом и благоговением, без недовольства, верно служит людям, к которым любовь Христова привела меня и которым отдала на всю мою жизнь, мог служить — если буду достоин — истинно и со смирением».

Христианство быстро укоренилось в Ирландии, а вместе с ним и латинская культура, хотя и ограниченая церковной средой, особенно монашеской, учитывая исключительный расцвет монашества на острове. Здесь между V и VI веками были сформированы библиотеки благодаря книгам, поступавшим с континента, и монахи научились переписывать их тексты: наряду с христианскими работами встречались классические произведения, которые также способствовали углублённому познанию греческого языка и прививали вкус к литературе. Постепенно монахи достигли уровня культуры, который позволил им быть не только учениками и переписчиками, но и самим писать и, таким образом, составить собственную литературу. Ирландские иноки отправлялись в соседнюю Британию, работая как среди кельтов, так и среди англосаксов, а затем вместе с ними продолжили свою миссию и на континенте, создавая новые монастырские обители.

Среди историографических мифов, внушающих наибольшее доверие, несомненно, есть миф об «ирландском чуде» в истории культуры. Согласно этой реконструкции, в раннем средневековье именно ирландцы (незадолго до того принявшие христианство и латинскую культуру) сохранили классическую традицию и вновь рапространили её на континенте через свои многочисленные миссии и монашеские общины, распространившиеся по всей Европе. Основанная на бесспорных фактических данных, но, безусловно, преувеличенная, эта реконструкция была значительно пересмотрена в начале XX века.

Тем не менее, как и все легенды, также и эта легенда о важности ирландской культуры содержит историческую правду и хорошо отражает реальное влияние, которое ирландское миссионерское движение и всё последующее развитие островной культуры (возникшей в Ирландии, но распространившейся довольно скоро в Британии) оказать на сохранение классического наследия и на формирование европейской культурной традиции, срастаясь, благодаря некоторым выдающимся личностям — таким как Алкуин и Джон Скот Эриугена, — с каролингским возрождением.

Поэтому, если будет преувеличением считать, что в Ирландии сосредоточена большая часть классических и христианских текстов, и что без ирландцев традиция древности исчезла бы, тем не менее, несомненно, роль ирландских миссионеров и их страсть к книгам способствовали решительным образом (особенно через умножение монастырских фондов по всей Британии, и следовательно, на континенте) распространению знаний древних текстов: те, кто приняли Благую Весть, в свой черёд стали евангелизаторами и важными деятелями распространения культуры.

Автор — Сильвия Гвиди

Источник: Vatican News