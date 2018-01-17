По следам Amoris Laetitia: забота об «израненных семьях» в епархии Альбано

Итальянская епархия Альбано уже в течение двадцати лет уделяет особое внимание верным в ситуации раздельного проживания, развода или второбрачия. Комментируя ряд предпринятых с этой целью начинаний, поместный епископ Марчелло Семераро заявил: «Для нас большим поощрением стали слова Папы из «Amoris Laetitia», особенно в восьмой главе, и приглашение принимать, сопровождать и интегрировать».

Начиная с 1997 года епархиальный Отдел душепопечения о семье организовывает ежегодно духовные встречи для перечисленных категорий верных. Епископ поясняет, что эти начинания являются «частью обычной пастырской деятельности Церкви, которая уже двадцать лет приближается к этим людям и встречается с братьями и сестрами, которых она породила как супругов в Таинстве Брака и которые теперь переживают боль от утраты, краха, окончания любви».

Эти встречи, подчеркивает епископ Семераро, проводятся для того, чтобы «вместе написать единое Евангелие брака и семьи. Ведь ни один крещеный в Церкви не исключен из нее или вновь возвращен в нее. Вместе мы составляем общину людей, которые, хотя и по-разному, разными путями и разными темпами, идут к Богу, Он же есть милосердие и спасение».

Монс. Семераро обратился к верующим с пастырским посланием «Пройти через врата веры с израненным сердцем», в котором напоминает, что ни одна семья не идеальна и каждая семья рано или поздно проходит свой путь к Голгофе.

Одним из аспектов душепопечения об израненных семьях в епархии Альбано стал Дом для разведенных отцов, переживающих как материальные трудности, так и драму ограниченного общения с детьми после развода. Этот дом был официально открыт 21 ноября, а открытие сопровождалось еще одним пастырским посланием епископа: «Прикоснуться к плоти Христовой».

Источник: Радио Ватикана