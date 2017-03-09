По мусульманскому пророчеству террористы ИГИЛ должны сгинуть из-за внутренних противоречий — муфтий Татарстана

Женева. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин рассказал о том, что пророк Мухаммед предрекал появление псевдомусульманского государства и его падение по причине внутренних раздоров.

Выступая во вторник на конференции в Женеве в рамках 34-й сессии Совета ООН по правам человека, К.Самигуллин процитировал древний хадис, который он относит к числу «самых достоверных».

По словам муфтия, пророк Мухаммед предрекал, что появится группа «молодых годами и глупых умами» людей, которые будут читать Коран, «но он не будет проходить дальше их горла».

«Они будут вылетать из нашей религии подобно стреле, то есть они не будут иметь отношения к нашей религии», — так изложил суть хадиса муфтий.

В другом хадисе, продолжил он, говорится о том, что придет время, когда люди под черными флагами будут претендовать на создание государства. «Кто до этого претендовал, я не буду говорить на исламское государство, а на псевдоисламское государство?» — задал риторический вопрос К.Самигуллин, имея в виду ИГИЛ (запрещена в РФ).

«Они не будут держать своих обещаний, будут носить длинные волосы, распущенные, как у женщин, чего никогда не было в мусульманской традиции», — продолжил муфтий излагать хадисы.

«Но настанет время, когда они восстанут друг против друга», — сказал он, ссылаясь на Коран и выразив надежду, что это время придет уже скоро.

Источник: Интерфакс-Религия