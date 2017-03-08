По главной улице Москвы пройдут пикеты женщин против абортов

Общероссийское движение «Женщины за жизнь» 10 марта проведет в центре столицы акцию против абортов.

Она пройдет в виде одиночных пикетов женщин по всей длине Тверской улицы — от Пушкинской площади до Кремля, сообщила «Интерфакс-Религия» во вторник лидер движения «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

По ее словам, цель акции — показать, что если раньше женщины требовали равноправия с мужчинами, то сегодня «под угрозой находится самое главное право женщины — право родить здорового ребенка».

Как отметила Н.Москвитина, мероприятие призвано показать, что выступающие сегодня против абортов женщины — «это не малообразованные провинциалки, а современные и модные жительницы мегаполиса, которым рождение ребенка или даже нескольких не мешает добиваться успеха в жизни».

«Среди членов нашего движения есть представительницы самых разных профессий, добившиеся больших карьерных успехов. При этом у каждой из них не один и не два ребенка. Большая семья не только не мешает им в карьере, но и помогает добиваться еще больших успехов и социального признания», — добавила она.

Источник: Интерфакс