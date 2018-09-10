Письмо российских епископов Папе Франциску

Письмо российских епископов Папе Франциску

Сентябрь 10, 2018

Рим, Ватикан.

Его Святейшеству Папе Римскому Франциску

Ваше Святейшество!

Мы, Епископы Конференции Католических Епископов России, выражаем Вам свою солидарность и поддержку на пути Ваших реформ и сердечно благодарим за недавнее Послание к Народу Божьему, в котором мы видим Вашу заботу о Церкви и, в частности, о наиболее уязвимых Её чадах.

Недавние нападки, вплоть до требования уйти в отставку, адресованные Вам, вызывают нашу обеспокоенность.

Мы молимся о Вас, Святейший Отец, испрашивая у Милостивого Господа, дабы Он дал Вам силы и в дальнейшем свидетельствовать об Истине и Любви. Мы также молимся и о тех, кто нападает на Вас и тем самым искажает образ Церкви в современном обществе. Пусть Господь обратит их сердца.

От имени католических епископов в Российской Федерации:

 

+ Клеменс Пиккель,
Ординарий Епархии святого Климента в Саратове
Председатель Конференции католических епископов России

Саратов, 8 сентября 2018 г.

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