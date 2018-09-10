Письмо российских епископов Папе Франциску

Рим, Ватикан.

Его Святейшеству Папе Римскому Франциску

Ваше Святейшество!

Мы, Епископы Конференции Католических Епископов России, выражаем Вам свою солидарность и поддержку на пути Ваших реформ и сердечно благодарим за недавнее Послание к Народу Божьему, в котором мы видим Вашу заботу о Церкви и, в частности, о наиболее уязвимых Её чадах.

Недавние нападки, вплоть до требования уйти в отставку, адресованные Вам, вызывают нашу обеспокоенность.

Мы молимся о Вас, Святейший Отец, испрашивая у Милостивого Господа, дабы Он дал Вам силы и в дальнейшем свидетельствовать об Истине и Любви. Мы также молимся и о тех, кто нападает на Вас и тем самым искажает образ Церкви в современном обществе. Пусть Господь обратит их сердца.

От имени католических епископов в Российской Федерации:

+ Клеменс Пиккель,

Ординарий Епархии святого Климента в Саратове

Председатель Конференции католических епископов России

Саратов, 8 сентября 2018 г.