Письмо российских епископов Папе Франциску
Рим, Ватикан.
Его Святейшеству Папе Римскому Франциску
Ваше Святейшество!
Мы, Епископы Конференции Католических Епископов России, выражаем Вам свою солидарность и поддержку на пути Ваших реформ и сердечно благодарим за недавнее Послание к Народу Божьему, в котором мы видим Вашу заботу о Церкви и, в частности, о наиболее уязвимых Её чадах.
Недавние нападки, вплоть до требования уйти в отставку, адресованные Вам, вызывают нашу обеспокоенность.
Мы молимся о Вас, Святейший Отец, испрашивая у Милостивого Господа, дабы Он дал Вам силы и в дальнейшем свидетельствовать об Истине и Любви. Мы также молимся и о тех, кто нападает на Вас и тем самым искажает образ Церкви в современном обществе. Пусть Господь обратит их сердца.
От имени католических епископов в Российской Федерации:
+ Клеменс Пиккель,
Ординарий Епархии святого Климента в Саратове
Председатель Конференции католических епископов России
Саратов, 8 сентября 2018 г.
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