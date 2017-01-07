Письмо кард. Баньяско по случаю Дня продвижения преподавания католической религии

По случаю Дня продвижения преподавания католической религии, который отмечается 8 января, архиепископ Генуи кардинал Анджело Баньяско направил специальное послание родителям итальянских школьников. В ближайшие недели отцы и матери должны сделать выбор: подписать согласие на посещение их детьми уроков религии либо же отказаться от этого школьного курса.

Обращаясь к родителям, кардинал с благодарностью отзывается об их заботе: «Вы хотите для своих детей самого лучшего, ценой жертв. Жизнь показывает, что благополучие имеет свою важность, но оно не делает людей по-настоящему счастливыми: несмотря на комфорт, культура, межличностные отношения и работа нередко обозначены неудовлетворённостью, которая также влияет на молодое поколение».

Кардинал Баньяско отмечает, что современное общество подвержено «хрупкости», которая делает людей немощными перед лицом неизбежных трудностей. По словам иерарха, это — среди прочего — знак внутренней неурядицы, возникающей из-за неумения обобщить и упорядочить знания, эмоции, переживания, чувства, которые составляют душевный мир. Если богатое разнообразие жизни и её сложность не находятся в гармонии, пишет кардинал, происходит пустая трата сил и дезориентация. «Однако нельзя жить в гостях у себя дома! Также и богатый мир образования — со всеми знаниями и навыками, которые он предлагает, — требует точки синтеза, чтобы молодёжь стала не ‘энциклопедией’, а зрелыми людьми».

Уроки вероучения Католической Церкви — также благодаря их культурному значению — могут стать для всех моментом разъяснения и восстановления внутреннего баланса, пишет итальянский кардинал: содержание этого вероучения, его долгая история, непрерывная конфронтация с различными цивилизациями являются необходимым ориентиром для понимания нашего времени и общества, становясь инструментом диалога со всеми.

Архиепископ Генуи призывает родителей школьников сделать выбор в пользу уроков религии для своих детей с убеждённостью и уверенностью, что универсальные ценности этого школьного курса смогут стать стимулом для мысли и для жизни.

(На фото — преподавание основ католического вероучения в итальянской школе)

Источник: Радио Ватикана