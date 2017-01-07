Письмо кард. Баньяско по случаю Дня продвижения преподавания католической религии

Письмо кард. Баньяско по случаю Дня продвижения преподавания католической религии

Январь 07, 2017

По случаю Дня продвижения преподавания католической религии, который отмечается 8 января, архиепископ Генуи кардинал Анджело Баньяско направил специальное послание родителям итальянских школьников. В ближайшие недели отцы и матери должны сделать выбор: подписать согласие на посещение их детьми уроков религии либо же отказаться от этого школьного курса.

Обращаясь к родителям, кардинал с благодарностью отзывается об их заботе: «Вы хотите для своих детей самого лучшего, ценой жертв. Жизнь показывает, что благополучие имеет свою важность, но оно не делает людей по-настоящему счастливыми: несмотря на комфорт, культура, межличностные отношения и  работа нередко обозначены неудовлетворённостью, которая также влияет на молодое поколение».

Кардинал Баньяско отмечает, что современное подвержено «хрупкости», которая делает людей немощными перед лицом неизбежных трудностей. По словам иерарха, это — среди прочего — знак внутренней неурядицы, возникающей из-за неумения обобщить и упорядочить знания, эмоции, переживания, чувства, которые составляют душевный мир. Если богатое разнообразие жизни и её сложность не находятся в гармонии, пишет кардинал, происходит пустая трата сил и дезориентация. «Однако нельзя жить в гостях у себя дома! Также и богатый мир образования — со всеми знаниями и навыками, которые он предлагает, — требует точки синтеза, чтобы молодёжь стала не ‘энциклопедией’, а зрелыми людьми».

Уроки вероучения Католической Церкви — также благодаря их культурному значению — могут стать для всех моментом разъяснения и восстановления внутреннего баланса, пишет итальянский кардинал: содержание этого вероучения, его долгая история, непрерывная конфронтация с различными цивилизациями являются необходимым ориентиром для понимания нашего времени и общества, становясь инструментом диалога со всеми.

Архиепископ Генуи призывает родителей школьников сделать выбор в пользу уроков религии для своих детей с убеждённостью и уверенностью, что универсальные ценности этого школьного курса смогут стать стимулом для мысли и для жизни.

(На фото — преподавание основ католического вероучения в итальянской школе)

 

Источник: Радио Ватикана

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна