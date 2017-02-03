Пиотровский запретил активистам проводить молебен в Эрмитаже

Молебны в Государственном Эрмитаже невозможны без решения дирекции и благословения митрополита, сообщил журналистам генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

«2 февраля группа общественников решила провести молебен в здании Эрмитажа по поводу совершенно неизвестного святого. Соответственно, им было отказано. Они уже написали жалобу на меня во все возможные инстанции», — цитирует Пиотровского «Росбалт».

При этом, по словам Пиотровского, «в этой идее нет ничего плохого». В то же время, отметил гендиректор музея, никто не может проводить молебен в Эрмитаже без разрешения.

«Молебен возможен только при решении дирекции Эрмитажа и с благословения митрополита. Люди имеют право прийти и тихо помолиться», — заключил Пиотровский.