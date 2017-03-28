Петербургский таксист принял роды в машине

В Петербурге пассажирка такси родила ребенка прямо в салоне автомобиля, сообщает Правмир, со ссылкой на сайт «Водитель Петербурга».

Будущие родители понимали, что приближается время родов. Они вызвали такси, чтобы ехать в роддом, планируя по дороге отвезти к друзьям свою первую двухлетнюю дочку.

Первые схватки начались еще дома, но родители рассчитывали, что процесс займет определенное время. Однако уже в первой точке назначения, женщина начала рожать. Глава семьи в это время передавал старшего ребенка друзьям.

Таксисту пришлось помочь малышу появиться на свет. Весь процесс занял около пяти минут. Когда муж вернулся к машине, жена уже держала девочку на руках.

«Страшно было. Я же не акушер, боялся, что что-то не так делаю», – говорит таксист Александр.

Это первый случай родов в такси в истории города, отмечают в таксомоторной компании. «Всей семье <…> мы желаем удачи, а Анечке – расти большой и здоровой. От нашей компании мы дарим сертификат на бесплатные поездки», – сообщили в руководстве такси.