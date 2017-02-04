Петербургский путешественник обошёл Землю за два года и вернулся домой

Возможно, о подобных путешествиях в детстве мечтают многие, но осуществить такое удается единицам. Речь идет о кругосветных путешествиях. И не на кораблях или тем более — самолетом. Речь идет о путешествии пешком или на велосипеде, например. А вот житель Санкт-Петербурга Сергей Лукьянов смог осуществить свою детскую мечту, он пешком обошел земной шар и сегодня вернулся в родной Петербург, сообщает LIFE.

Путешественник, отправившийся в кругосветку с Дворцовой площади Санкт-Петербурга в апреле 2015 года, вернулся в родной город спустя два года в субботу, 4 февраля.

— Самым сложным было начать поход. Визовые проблемы тоже проблем доставили. В путешествии больше всего понравились люди. У каждого своё счастье и его понимание, это прекрасно. В какие-то моменты полностью стал другим человеком, — признался спортсмен.

По словам Лукьянова, за время, проведённое в пешем путешествии, Северная столица сильно изменилась, некоторые места показались ему незнакомыми. Несмотря на длительное отсутствие, дом по-прежнему остаётся для него самым любимым местом.

— В рюкзаке храню спальник хороший, это самое основное. В остальном —напитки и немножко еды, телефоны, несколько зарядок, — рассказал путешественник о своём багаже.

Напомним, Лукьянов планировал добраться до Санкт-Петербурга весной 2017 года, однако поход удалось завершить намного раньше. Из-за проблем с получением виз ему уже приходилось ненадолго возвращаться в город для оформления документов.