Пешее паломничество к Ченстоховской Божьей Матери (+ ФОТО)

Всего неделю назад группа участников VIII Всемирной Встречи Молодежи вернулась из своего путешествия, как уже новые паломники принимают эстафету. Прихожане из приходов Северного Кузбасса отправились в пешее паломничество к Ченстоховской Божьей Матери.

Пешие паломничества к святыням – многовековая традиция. Благодаря доброжелательности организаторов Варшавского Студенческого Паломничества, в этом году русскоязычным паломникам предоставлена возможность идти в отдельной группе.

5 августа прибывшие в Польшу паломники уже из её столицы — Варшавы — отправляются в Ясную Гору к Черной Мадонне.

Торжественный вход и поклонение Иконе Матери Божией Ченстоховской, состоится утром, 14 августа, на кануне праздника Успения Богородицы.

О некоторых моментах уже начавшейся «паломнической страды» для участников из Сибири делится в своем путевом дневнике священник-редемпторист о. Павел Юрковский.

День 5 – Варшавское Воскресение.

Утро было странным. Не потому что случилось что-то странное, но потому что даже если мы проснулись в 7:00 утра, в наших краях было уже после обеда. Завтрак получился в обед.

Привыкаем к местному времени. Завтрак по-польски: колбаска, сыр, масло, джем. Чай и кофе.

Оказалось, что наши соседи — это приход, в котором работает отец Войцех Дроздович. Некоторые, наверное, помнят его когда он еще был настоятелем в Вершине, около Иркутске, потом некоторое время в Новосибирске. Это было очень интересная встреча, Отец Войцех живет в старинном приходе, где жили монахи отшельники-камедулы.

Он известен тоже тем, что окормляет артистов, актёров и людей искусства. Мессы в этом приходе проходят в удивительной атмосфере. Молитву сопровождает григорианский хор и, конечно же, орган.

Святая Месса началась с поминовения известной польской актрисы Кора, которая умерла накануне. Отец Войцех исполнил в честь умершей актрисы известное музыкальное произведение.

Во время Мессы мы сидели рядом с алтарем. Казалось, что мы все на виду. Но на самом деле, мы смотрели на заполненный битком храм. Молились вместе, а после Мессы еще столько людей подходило к нам, чтобы познакомиться или просто пожать руки. Правда, незабываемое чувство единства с чужаками, которые мгновенно становятся родными. Вот, что может вера…

В подвале храма были и чай, и концерт. И столько тепла обычных людей посчастливилось почувствовать..

После обеда ждала нас Варшава и ее достопримечательности. Начали с прогулки в Зимний Дворец в Вилянове. Такая красота! Цветы, деревья, архитектура…

Потом прогулка по крыше библиотеки Варшавского университета. Впечатлений очень много. С нами была Пани Мария. Она знает про Варшаву всё: легенды, истории известных людей. Много интересного мы узнали.

Бог так добр для нас. Я все больше восхищаюсь этим! Сколько добра вокруг нас. Не перестаю удивляться людской доброте. Посмотрите и Вы вокруг! Уверен, что заметите.



Брат Павел

Источник: сайт «Римско-католическая Церковь на севере Кузбасса»