Первый ученый-теолог в РФ получил диплом кандидата наук

Протоиерей Павел Хондзинский получил первый в истории России диплом кандидата теологии.

«Диплом кандидата наук выдан П.В.Хондзинскому на основании соответствующего приказа Минобрнауки России», — сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Там прокомментировали возникшую коллизию: П.Хондзинский написал диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук, что отражено в тексте работы и официальных отзывах, но получил другую степень — кандидата теологии.



Кандидат появился раньше степени

Защита диссертации П.Хондзинского, по итогам которой диссертационный совет присвоил ученому эту степень, состоялась 1 июня, то есть за неделю до того, как сами степени кандидата теологии и доктора теологии официально появились в России — они были введены приказом Минобрнауки №507 от 8 июня 2017 г. Сам приказ вступил в силу еще позже — только 25 июня.

В Минобрнауки пояснили, что аттестационное дело П.Хондзинского поступило в Минобрнауки 28 июня. В этот момент приказ о введении новой степени уже вступил в силу, причем документ предусматривает, что «в рамках научной специальности «Теология» вместо философских наук, исторических наук, филологических наук, педагогических наук, социологических наук, культурологии ученые степени присуждаются по отрасли науки «Теология».

В результате Высшая аттестационная комиссия (ВАК) приняла решение присвоить ученому именно «новую» степень, поскольку присудить «старую» степень кандидата философских наук теологу после вступивших в силу изменений стало невозможно, следует из пояснений Минобрнауки.

«Президиум ВАК при Минобрнауки России на заседании 14 июля 2017 г. на основании заключения профильного экспертного совета и с учетом изменений в Номенклатуре научных специальностей принял рекомендацию для Минобрнауки России о соответствии диссертации П.В.Хондзинского критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, и рекомендовал выдать П.В.Хондзинскому диплом о присуждении ученой степени кандидата теологии», — отметили в пресс-службе.



Глава Минобрнауки оценила диссертацию

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева считает это решение справедливым. Она заявила на встрече с представителями российских СМИ, что теология — «признанная во всем мире» отрасль знания, поэтому существование в России отдельной степени кандидатов и докторов теологии необходимо и оправдано.

«Мы будем защищать работу по теологии, а степень будем давать философскую, историческую, филологическую, социологическую… Ребята, вы о чем? Социология в религии есть, но это совсем другая история (…) Мы защищаем работу по теологии, а степень получаем вот по этим направлениям — не пойдет, так не должно быть. Оно изначально было не так», — сказала О.Васильева, отвечая на вопрос «Интерфакса».

«Я эту работу (П.Хондзинского – «ИФ») читала, это хорошая работа, она абсолютно та, которая должна быть написана в отрасли знаний», — добавила министр.



Теология в России

Научная специальность «Теология» (с шифром 26.00.01) появилась в России еще в 2015 году, однако специальных ученых степеней для теологов тогда не предусматривалось. Исследователям, которые защитились в рамках этой специальности, должны были присваиваться степени кандидатов и докторов философских, исторических, филологических, педагогических, социологических наук и культурологии — в зависимости от того, какие аспекты затронуты в их работе.

Тем не менее первым человеком, который написал диссертацию по этой специальности, стал протоиерей П.Хондзинский — ему, в отсутствие отдельной степени, пришлось озаглавить работу «диссертацией на соискание ученой степени кандидата философских наук». Защита диссертации ученого вызвала большой интерес СМИ из-за дискуссии о том, насколько применимы к науке методы теологии.

Источник: Интерфакс