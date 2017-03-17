Первую литовско-ватиканскую почтовую марку вручили Папе Римскому

ВИЛЬНЮС. Совместная марка, подготовленная Ватиканом и Литвой, повещенная 600-летию создания Жемайтийского епископства, представлена Папе Франциску, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу почты Литвы.

На вручение юбилейной марки Папе Римскому в Ватикан прибыли министр внутренних Дел Литвы Линас Линкявичюс, генеральный директор почты Литвы Лина Миндерене и глава департамента корпоративных дел почты Раса Круопайте-Лайлене.

«Это историческое событие, поскольку впервые Литовский почтовый знак был выпущен совместно с Ватиканом», — сказала Миндерене.

Рисунок марки создан литовским художником Вацловасом Бутримасом. На нем изображен великий литовский князь Витовт и первый жемайтийский епископ Мотеюс Вильнетис. В руках епископа — церковное здание как религиозный и культурный символ.

Почта Ватикана

История почты и почтовых марок Ватикана официально начинается с момента образования государства Ватикан (1929 год). С этого же года в Ватикане выпускаются собственные почтовые марки. По мнению Всемирного почтового союза, почтовая служба Ватикана — одна из лучших почтовых систем в мире.

Почта Ватикана имеет среди филателистов определенную репутацию, поскольку выпускает серии марок в ограниченных количествах.

Большая часть почтовых отправлений, посылаемых из Ватикана, делается туристами и сотрудниками Римской курии. У почты Ватикана имеются четыре почтовых отделения: на площади Святого Петра, в Ватиканском музее, у собора святого Иоанна и у церкви святого Павла. Один из действующих почтовых ящиков для писем расположен на крыше собора Святого Петра.