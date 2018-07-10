«Первое Причастие» в Барнауле (ФОТО)
Добрый день, уважаемая редакция! Хотим поделиться с вами событиями из жизни нашего прихода.
На праздничной воскресной Мессе в 14 рядовое воскресенье 8 июля в приходе Иисуса Христа Царя Вселенной в г. Барнауле три юные прихожанки — Катя, Мария и Анджела — приступили к первому в своей жизни Святому Причастию.
Прихожане поздравляют детей и их родителей с этим знаменательным событием.
С уважением, Романов Анатолий
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