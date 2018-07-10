«Первое Причастие» в Барнауле (ФОТО)

Добрый день, уважаемая редакция! Хотим поделиться с вами событиями из жизни нашего прихода.

На праздничной воскресной Мессе в 14 рядовое воскресенье 8 июля в приходе Иисуса Христа Царя Вселенной в г. Барнауле три юные прихожанки — Катя, Мария и Анджела — приступили к первому в своей жизни Святому Причастию.

Прихожане поздравляют детей и их родителей с этим знаменательным событием.

С уважением, Романов Анатолий