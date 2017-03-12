Первая великопостная проповедь о. Канталамессы: каждый день встречаться с Иисусом

10 марта в ватиканской часовне Redemptoris Mater прозвучала первая великопостная проповедь о. Раньеро Канталамессы. Продолжая своё размышление о Святом Духе, начатое во время Адвента, проповедник Папского Дома избрал темой великопостных медитаций вторую статью Никейского Символа веры, подчеркивая, что Святой Дух приводит нас к полноте истины о единственном Господе Христе и о Его деле спасения.

«Верую во единого Господа Иисуса Христа»: так звучит первая часть второй статьи Символа веры, в котором вкратце выражены основные постулаты христианской веры. О. Канталамесса размышлял о связи между Святым Духом и познанием Христа, основываясь на богословском наследии Церкви. Уже с самого начала подходы святого Павла и святого Иоанна были разными: первый говорил об объективном познании Христа, Его бытия, тайны и личности, второй же подчёркивал скорее познание субъективное, внутреннее, которое больше касается того, что Иисус «делает для меня», чем того, Кем Он есть «Сам по Себе».

Вплоть до Реформации, отметил проповедник, преобладал первый тип познания, объективный и догматический, чтобы утвердить ортодоксальность веры. Протестантские реформаторы опрокинули эту ситуацию и заявили: «Знать Христа означает признавать Его благодать, а не исследовать Его природу и способы воплощения». Христос «для меня» выходит на первый план.

Объективному и догматическому познанию противостоит субъективное, внутреннее; внешнему свидетельству Церкви и Священного Писания об Иисусе противостоит «внутреннее свидетельство», которое Святой Дух даёт Иисусу в сердце каждого верующего.

Далее следует эпоха Просвещения, прямыми наследниками которой мы являемся:

«Вновь на первый план возвращается объективное познание, бесстрастное, но уже не онтологического характера (как в древности), но исторического. Иными словами, богословы интересуются не тем, Кто такой Иисус Христос Сам по Себе (Его предсуществованием, природой, личностью), но Кем Он был в исторических реалиях. Это эпоха поиска вокруг так называемого ‘исторического Иисуса’. На этом этапе Святой Дух не играет никакой роли в познании Христа; Он там полностью отсутствует».

Святой Дух, продолжил о. Канталамесса, заменялся духом человека. Исторический Иисус оказывается Иисусом, отделённым от истории, которую Он Сам же создал, то есть, отделённым от Церкви. Отсюда возникают ограничения такого подхода. Таким образом в прошлом веке зарождается и ширится духовное движение, которое ведёт к возобновлению изучения Святого Духа:

«Какие знания о Христе появляются в этой новой духовной и богословской атмосфере? Наиболее значимым фактом является не открытие новых перспектив и методологий, предложенных философией момента, но переосмысление одного элементарного библейского факта: что Иисус Христос есть Господь! Господство Христа — это новый мир, в который входят только Святым Духом. Святой Павел говорит о ‘высшем’ знании Христа, которое заключается в том, чтобы провозглашать Его Господом. Объективная сила фразы ‘Иисус есть Господь’ заключается в том, чтобы подчеркнуть историческую Пасхальную тайну: Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, поэтому Он есть Господь».

Заново открывать для себя Иисуса как Спасителя, согласно о. Канталамессе, представляет собой новизну и благодать, которую Бог даёт Церкви в наше время. Завершая свое размышление, в качестве практического вывода проповедник Папского Дома предложил начальные слова апостольского увещания Папы Франциска «Evangelii Gaudium»:

«Я призываю всех христиан — где бы они ни были и в какой бы ситуации ни находились — сегодня заново лично встретиться с Иисусом Христом или, по крайней мере, позволить Ему встретиться с нами; искать Его каждый день без устали».

Источник: Радио Ватикана