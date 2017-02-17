Переговоры между Италией и Святейшим Престолом

Социальный кризис в Италии был одной из тем, затронутых в переговорах между правительством Итальянской Республики и Святейшим Престолом. Встреча была приурочена к годовщине Латеранских соглашений. В переговорах принимали участие, среди прочих, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Паоло Джентилони и госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Стороны обсудили проблему безработицы, особенно среди молодежи, и миграции, а также некоторые этические вопросы, в частности, законопроект о биологическом завещании. Кард. Паролин выразил обеспокоенность в связи с тенденцией сводить эту проблему к вопросу самоопределения личности, в то время как она требует также вовлечения медицинского персонала.

Представители Св. Престола и власти Италии в ходе переговоров подчеркнули необходимость укрепить роль Италии в Евросоюзе. Стороны уделили внимание преследованию христиан во всем мире, подчеркнув необходимость больше защищать национальные и религиозные меньшинства. Президент Италии Серджо Маттарелла поблагодарил Святейшего Отца за помощь пострадавшим от землетрясения.

Источник: Радио Ватикана