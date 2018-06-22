В Екатеринбурге из-за ЧМ-2018 наплыв католиков, однако на посещаемости местного католического храма это почти не сказывается

Половина команд, выступающих в Екатеринбурге на Чемпионате мира по футболу-2018, представляют страны с католическим населением, — сообщает региональный портал Евро-Азиатские Новости.

В первую очередь, это латиноамериканские страны — Мексика, Перу, Уругвай, а также Франция, где 45% населения исповедуют католицизм. В этой связи некоторые прихожане екатеринбургского римско-католического храма Святой Анны, по их признанию, ожидали наплыва паломников из числа болельщиков. До настоящего времени наибольшую религиозную активность проявили болельщики Перу. Но на численности молящихся во время богослужений это не сказывается. В основном перуанцы приходили в храм в течение дня, чтобы совершить краткую личную молитву.

В среду 20 июня корреспондент ЕАН застал на вечерней Мессе семью перуанцев из трех человек. Служба велась на русском языке, но на латинских вставках иностранцы присоединялись к общей молитве прихожан. По-русски они знали буквально пару слов: «Здравствуйте», «Спасибо». На контакт с прихожанами и монахинями перуанцы шли охотно, хотя общение ограничивалось в основном жестами. Как отмечает настоятель прихода отец Антоний Гсель, массового наплыва приезжих католиков на службах он не наблюдает.

— Они всё-таки на футбол приехали, а не в паломничество, а матчи по времени совпадают со службой. Когда был матч-открытие, уругвайцы, конечно, пошли смотреть трансляцию, — отметил священник.