Печальная статистика уходящего года: 28 служителей Церкви были убиты

В течение 2016 года во всём мире были жестоко убиты 28 католических пастырских служителей, и уже восьмой год подряд трагическое первенство принадлежит Америке. Об этом в последние дни уходящего года сообщило католическое информационное агентство Fides в своём ежегодном отчёте с краткой биографией каждого из погибших. По сравнению с 2015 годом более чем вдвое возросло число убитых сестёр-монахинь.

В отчёте говорится о четырнадцати священниках, девяти монахинях, одном семинаристе и четырёх мирянах; двенадцать из них погибли насильственной смертью на американском континенте; в Европе, в Северной Франции жертвой терроризма стал о. Жак Амель, которого убили при алтаре во время Святой Мессы.

Большинство пастырских работников были жестоко убиты в результате попыток кражи или грабежа, совершённых в контексте моральной деградации, экономической и культурной бедности, ставшего нормой насилия и неуважения к жизни. Речь идёт о также ситуациях, когда погибшие священники, монахини и миряне во имя Евангелия обличали несправедливость и коррупцию, заботились о самых нуждающихся; некоторые из служителей погибли от рук тех, кому помогали.

В докладе агентства Fides упоминается о трёх священниках, похищенных и убитых в Мексике, вероятно, за их приверженность борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также о мексиканском священнике Хосе Луисе Санчесе Руисе, похищенном, а затем отпущенном с «явными признаками пыток». Накануне похищения этому священнику неоднократно угрожали за его резкую критику местной коррупции и преступности.

Другие пастырские служители погибли в Бразилии, Венесуэле, Колумбии, Гаити и Соединённых Штатах Америки. В Африке священники, монахини и сотрудники благотворительного фонда «Каритас» потеряли жизни в результате нападений в Нигерии, Южном Судане и Демократической Республике Конго. На азиатском континенте пастырские служители были убиты на Филиппинах, в Индонезии, Сирии, а также в Йемене: в этой стране недавно погибли четыре монахини-миссионерки.

В докладе выражается обеспокоенность христианской общины за судьбы других похищенных пастырских служителей, о которых не поступало никаких известий. Католическое агентство Fides отмечает, что к этому трагическому, ежегодно обновляемому списку «всегда нужно добавлять очень многих людей, имена которых мы, возможно, никогда не узнаем, но которые в каждом уголке планеты страдают и платят своей жизнью за веру в Иисуса Христа».

Источник: Радио Ватикана