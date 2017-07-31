Патриарх Варфоломей напомнил о 50-летии исторической встречи Патриарха Афинагора и Папы Павла VI

Стамбул. Патриарх Константинопольский Варфоломей напомнил о 50-й годовщине исторического визита Папы Римского Павла VI в Стамбул — это было первое за минувшее тысячелетие посещение Константинополя главой Католической Церкви, передает Седмица.ру.

Папа Павел VI и Константинопольский Патриарх Афинагор встретились в первый раз в Иерусалиме в январе 1964 г. Три года спустя, 25 июля 1967 г., Папа Римский посетил Фанар — район Стамбула, где расположена патриаршая резиденция с собором св. великомученика Георгия. Тем самым Павел VI создал прецедент, и последующие Папы Римские также стали посещать Константинопольскую патриархию.

Патриарх Константинопольский Афинагор, в свою очередь, посетил Ватикан в октябре 1967 года.

«Хотя их инициативы не оказали большого влияние на СМИ, они остаются революционными этапами для развития христианства», — написал Патриарх Варфоломей в эссе, посвященном встречам 1967 г. и изданном на первой полосе ватиканского официоза «L’Osservatore Romano». Он добавил, что встречи «напоминают нам об устойчивой силе милосердия и диалога».