Патриарх Сидрак о визите ad limina Коптской Церкви и ситуации христиан в Египте

На этой неделе в Ватикане проходит визит ad limina apostolorum епископов Коптской Католической Церкви. О его программе и о положении христиан в Египте рассказал перед микрофонами Радио Ватикана Патриарх Исаак Ибрагим Сидрак.

Коптские прелаты посетили различные ватиканские департаменты, сослужили Папе Франциску на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы и после богослужения беседовали со Святейшим Отцом на частной аудиенции. Встреча продолжалась более часа, и разговор коснулся различных злободневных тем поместной Церкви: подготовки духовенства и мирян, в особенности церковных лидеров, и положения молодёжи, чему Папа придал большое значение. В завершение встречи коптские епископы вручили Святейшему Отцу официальное письменное приглашение посетить Египет. По словам Патриарха Сидрака, Папа обещал подумать, и поместная Церковь «надеется на добрые вести».

Говоря о ситуации христиан в африканской стране, предстоятель Коптской Католической Церкви отметил, что по инициативе египетского президента — после долгой паузы — были восстановлены все храмы, которые подверглись нападениям в 2013 году. Также в новой конституции говорится о разрешении на строительство христианских церквей, и это не может не радовать, однако, по словам Патриарха, «порой легче сказать, чем сделать».

Комментируя случаи насилия и нападений на христиан, Патриарх Сидрак отметил, что терроризм — это проблема глобальная, и в Египте она беспокоит всех, кто хочет блага для страны, как христиан, так и мусульман. Нередко адептами радикальных группировок становятся безработные молодые люди, необразованностью которых удобно злоупотреблять. Боевики наносят удары по самой слабой прослойке общества — христианскому меньшинству, однако реакция христиан никогда не бывает насильственной.

Отношения между египетскими христианами и мусульманами развиваются на разных уровнях, включая официальный, отметил Патриарх Сидрак: в стране существует объединение под названием «Семейный дом», в которое входят известный мусульманский университет Аль-Азхар и поместные христианские Церкви — Католическая, православные и протестантские.

Источник: Радио Ватикана