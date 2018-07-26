Патриарх Сакко: кардинальский алый цвет — символ мучеников Ирака

Иракский Патриарх Луис Рафаэль Сакко, возвратившись домой после консистории, во время которой Папа Франциск возвел его в сан кардинала, обратился к иракцам с посланием: «Для меня это миссия, и она заключается в том, чтобы служить моей разрушенной стране, служить всем без исключения, как это делает Папа Франциск во всем мире».

«Красное облачение и красный головной убор кардинала, — утверждает Патриарх Сакко, — символизируют мученичество, особенно в нашей стране, которая была ‘испытана’ не один раз. Несомненно, алый цвет символизирует кровь множества мучеников, пролитую на этой земле всеми членами иракского общества. Но этот цвет также является символом любви, которая должна воспламенять сердце того, кто его носит, потому что он отдаёт свою жизнь тем, кого любит без каких-либо условий. Поэтому, — продолжает кард. Сакко, — я обещаю всем иракцам, как и пять лет назад, когда я был избран Патриархом, быть честным и искренним; братом и слугой всех; делать всё возможное, уповая на Божье благословение и сотрудничая со всеми людьми доброй воли в целях укрепления единства и сотрудничества между иракцами. Я постараюсь служить гармоничному сосуществованию, поощрять культуру диалога и взаимопонимания, содействовать созиданию среды, основанной на любви, справедливости, равенстве, свободе, достоинстве и мире». Ибо без мира и без мирного сосуществования у нас нет будущего, подчеркивает иерарх.

«Поскольку религия и насилие несовместимы, — отмечает иракский кардинал, — я хотел бы призвать мусульманских, христианских и других религиозных иерархов стать олицетворением созидательных сил нации. Да помогут они достичь примирения, мира и стабильности, победив экстремизм и насилие. Точно так же я призываю всех иракских политиков примириться и ‘перевернуть страницу’, чтобы остановить эту бесконечную войну на нашей земле, уничтожающую все живое и неживое. Мы должны сохранить единство, поскольку страна должна быть построена не на сектантстве и личном интересе, а на равном гражданстве».

Кардинал Сакко призывает всех партнёров ускорить процесс формирования сильного правительства на основе иракской конституции: правительства, способного разработать эффективную стратегию по искоренению коррупции и улучшению услуг. «Мы продолжаем молиться, — заключает Патриарх, — дабы знаки надежды преодолели наши заботы и страхи в такой сложной ситуации; мы по-прежнему гордимся нашей любимой страной».

Источник: Vatican News