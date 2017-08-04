Патриарх Сакко: мир должен помочь ближневосточным христианам вернуться на свои земли

Недавно были опубликованы статистические данные о христианском присутствии на Ближнем Востоке, которые собрала Католическая ассоциация помощи Ближнему Востоку (CNEWA), основанная в 1926 году Папой Пием XI. За последние пятнадцать лет ближневосточные христианские общины — особенно в северных районах Ирака — сильно пострадали из-за ожесточенных преследований и насилия со стороны самопровозглашённого Исламского государства. Если в 2010 году число христиан на этих землях составляло 14 миллионов 700 тысяч, то к 2017 году оно сократилось на 200 тысяч. Наибольший исход христиан происходил в Ираке, многие из них потеряли жизни. В соседней Сирии, разрушенной войной, христианское население за последние годы сократилось вдвое; сотни тысяч верующих были вынуждены оставить свои земли.

Самая большая христианская община на Ближнем Востоке находится в Египте, где копты составляют 10% от всего населения, то есть около 9 миллионов 400 тысяч верующих. За последние годы в этой стране исламисты сожгли 76 церквей, многие христиане-копты погибли в результате терактов.

В 1948 году в Израиле, на момент основания государства, христиане насчитывали пятую часть населения, на данный момент их около 2,4%, то есть 170 тысяч. В Иордании проживает около 350 тысяч христиан, что составляет чуть более 2,2% населения; за последние три года к ним добавились более 30 тысяч иракских христиан-беженцев. В Ливане, где в 1932 году половина населения была христианской, теперь число христиан не превышает 40%, так как многие ливанцы из-за безработицы были вынуждены эмигрировать за границу.

В интервью Ватиканскому радио Патриарх Вавилона Халдейского монс. Луис Рафаэль I Сакко прокомментировал нынешнее положение христиан на Ближнем Востоке:

«Полагаю, что весь мир должен помочь этим христианам остаться в их странах. В настоящее время у нас очень много проблем, не видно конца трагедии и преследованиям. Однако мы имеем очень важное призвание и миссию: даже в нынешнем положении мы обязаны заявлять о нашем присутствии, о нашей открытости и наших ценностях, которые важны и для мусульманского мира. Таким образом мы можем помочь нашим мусульманским братьям — даже самым радикальным — чуть больше открыться и осознать, что все люди в мире должны пользоваться уважением. Я думаю, что в этом смысле христиане могут многое сделать».

Патриарх Сако подчеркнул, что «по сравнению с прошлым ситуация немного улучшилась, однако остаётся страх перед будущим из-за продолжающихся конфликтов. Самопровозглашённое Исламское государство ещё не побеждено, и люди опасаются её пока ещё сильной идеологии, направленной против немусульман».

В отношении Ниневийской равнины халдейский Патриарх отметил, что христианам весьма непросто вернуться в свои дома: «У правительства нет денег, и поэтому Церковь сама начала восстанавливать жилища. Христиане хотели бы вернуться домой, но перед ними ещё немало серьёзных проблем».

Источник: Радио Ватикана