Патриарх Кирилл встретился с представителями Римско-Католической Церкви в Италии

21 февраля в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участниками первого заседания рабочей группы представителей Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви в Италии в рамках российско-итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Со стороны Русской Православной Церкви во встрече также участвовали руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний, секретарь Отдела внешних церковных связей по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарёв, секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов), сотрудник Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям священник Алексей Дикарев.

В составе прибывшей в Россию делегации – председатель Итальянской епископской конференции архиепископ Генуэзский кардинал Анджело Баньяско; председатель Комиссии по евангелизации народов и межцерковному сотрудничеству Итальянской епископской конференции епископ Фрозиноне-Вероли-Ферентино монсеньор Амброджо Спреафико; епископ Ачиреале монсеньор Антонио Распанти; ректор Высшей школы экономики и международных отношений, директор журнала “Vita e Pensiero” профессор Лоренцо Орнаги; ответственный за телевидение Итальянской епископской конференции священник Антонио Аммирати; глава Отдела по экуменизму и межрелигиозному диалогу Итальянской епископской конференции священник Кристиано Беттега; секретарь кардинала Анджело Баньяско священник Паоло Коста.

Со стороны Форума-диалога по линии гражданских обществ России и Италии присутствовали директор Центра кинофестивалей и международных программ Т.В. Шумова, исполнительный директор Форума-диалога Н.Г. Салманова.

Приветствуя кардинала Анджело Баньяско и других участников встречи, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул значение присутствия представителей Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви в Форуме-диалоге по линии гражданских обществ России и Италии. «Италия и Россия являются странами, в которых хранится христианская традиция. Эта традиция влияет на жизнь людей, – сказал он. – И в России, и в Италии мы как Церкви сталкиваемся с одинаковыми проблемами, это тоже создает предмет для нашего совместного взаимного общения и дискуссий. Я хотел бы особенно подчеркнуть тот факт, что между нашими народами есть несомненная внутренняя симпатия друг к другу».

Говоря о культурных связях двух народов, Патриарх упомянул ставшие частью архитектурного облика российских городов работы итальянских архитекторов в Москве и Петербурге, итальянскую музыку, которая оказала серьезное влияние на формирование современной церковной музыки в России. «Убежден, что эти исторические связи работают и сегодня», – отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

«И, конечно, очень важным фактором сближения наших народов являются отношения между нашими Церквами, которые в последние годы по милости Божией успешно развиваются, – свидетельствовал Патриарх Кирилл. – Может быть, развиваются еще и потому, что перед нами стоят общие проблемы, связанные с защитой христианских ценностей в жизни современного общества. Католики и православные принимают вызовы, исходящие от секулярного либерализма. Мы стоим перед проблемой дискриминации христиан во многих странах мира, особенно на Ближнем Востоке. Мы сталкиваемся с вызовами традиционной морали со стороны современного общества и с попытками разрушить представление людей о традиционной семье».

Как отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он имел возможность обсудить данные вопросы с Папой Франциском во время встречи в Гаване, состоявшейся год назад. «Эта встреча открыла новую страницу в отношениях между нашими Церквами и дала импульс развитию конкретных проектов. В нашем Совместном заявлении было сказано о необходимости общих усилий в области евангелизации, в сфере христианского свидетельства в современном мире», – рассказал он.

Процитировав фразу из этого заявления «Мир ждет от нас сильного христианского свидетельства во всех областях личной и общественной жизни», Патриарх подчеркнул: «Думаю, все, что существует в сфере наших двусторонних отношений, должно преследовать и эту важную цель – свидетельствовать о Христе современному миру, который не всегда благосклонно относится к свидетельству, исходящему от Церкви».

По словам Патриарха, важной темой является и сотрудничество в области культуры. В целях его развития была создана совместная рабочая группа по культурному сотрудничеству, со стороны Римско-Католической Церкви в ней участвуют представители Папского совета по содействию христианскому единству, Папский совет по культуре и Декастерий по целостному развитию человека, а со стороны Русской Православной Церкви – Отдел внешних церковных связей, Патриарший совет по культуре и Управление по зарубежным учреждениям. «Это хорошая площадка для развития двустороннего диалога наших Церквей», – выразил мнение Патриарх Кирилл, отметив, что уже в марте планируется провести в Москве очередное заседание рабочей группы.

Патриарх также приветствовал развитие отношений между учебными заведениями Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви в Италии. «Наша Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия развивает проект «Летняя школа» для студентов Папских университетов, – напомнил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. – Ваши студенты приезжают к нам на две недели, знакомятся с жизнью нашей Церкви, с русским языком, русской культурой. Мы будем рады видеть и новые группы ваших клириков и студентов, у которых есть интерес к Русской Церкви. Помимо знакомства с Россией, с русской культурой, с Русской Церковью у этих людей завязывается доброе отношение с представителями нашей Церкви, с которыми они общаются во время своих приездов. В мае прошлого года и наша группа молодежи посетила Рим, где знакомилась с работой учреждений Святого Престола, а также с римскими католическими университетами».

В ходе беседы Предстоятель Русской Православной Церкви упомянул о продолжающейся в Москве выставке шедевров живописи пинакотеки Ватикана, подчеркнув, что данный проект является «огромным вкладом в наши духовные и культурные связи». Как отметил Патриарх Кирилл, в свою очередь в 2018 году в Ватикане будет представлена выставка шедевров русской живописи и иконописи из Третьяковской галереи.

Выставка в Москве носит беспрецедентный характер в том смысле, что многие произведения живописи из Ватиканских музеев представлены в российской столице впервые, напомнил Патриарх. При этом популярность этого культурного события настолько велика, что приходилось продлевать сроки работы экспозиции, а люди прилагали огромные усилия, чтобы получить билет. «Конечно, эта выставка имеет прямое отношение к нашим двусторонним связям, потому что на ней представлена не только художественная, но и духовная традиция итальянского народа, – сказал Патриарх. – И увидеть своими глазами яркое представление этой традиции, я думаю, было очень важно для многих православных людей. Надеюсь, что выставка, которая будет развернута в Ватикане, поможет многим итальянцам понять и почувствовать духовную культуру и традицию России».

В продолжение встречи Патриарх с благодарностью в адрес Римско-Католической Церкви в Италии отметил доброе отношение к приходам Русской Православной Церкви на территории Италии. «Епископ Богородский Антоний, который имеет каноническую ответственность за эти приходы, регулярно предоставляет мне очень позитивные отчеты по взаимодействию с местными католическими иерархами», – сказал он.

Коснувшись одной из наиболее злободневных тем последнего времени, Патриарх Кирилл подчеркнул: «Мы с пониманием относимся к тому, что сейчас происходит, в том числе в Италии, в связи с притоком беженцев. Развитие ситуации связано с возможной угрозой экстремизма и терроризма, существуют и проблемы местного населения. Мы поддерживаем позицию Его Святейшества Папы Франциска по этому вопросу, но при этом считаем, что для того, чтобы решить проблему беженцев, нужно срочно закончить все военные конфликты на Ближнем Востоке. Поток беженцев – это прямое следствие так называемой «арабской весны». Военные действия в Ираке, Сирии, Ливии – вот где причина страшной трагедии людей, которые вынуждены покидать свои места и переселяться в Европу, где не всегда все гладко складывается в отношениях с местным населением. Поэтому мое глубокое убеждение заключается в том, что решение проблемы беженцев необходимо начинать со срочных мер по решению всех военных и политических проблем на Ближнем Востоке. Нужно, чтобы в странах, откуда приезжают беженцы, воцарился мир и исчезли причины, по которым люди покинули свои насиженные места. Тогда откроется возможность многим вернуться, тогда удастся остановить поток беженцев с Ближнего Востока».

Предстоятель Русской Православной Церкви засвидетельствовал, что у России имеется хороший опыт взаимоотношений православных людей с представителями традиционных религий страны –ислама, иудаизма и буддизма. «Я только что пришел с заседания Президиума Межрелигиозного совета России, который работает на постоянной основе. В него входят все лидеры традиционных религий нашей страны, – рассказал Патриарх Кирилл. – Я являюсь почетным председателем этой организации. У нас достигнут очень высокий уровень взаимопонимания, что дает возможность укреплять межрелигиозное сотрудничество и добрые отношения между людьми, принадлежащими к разным религиям, и одновременно представлять общую точку зрения, общую позицию по многим вопросам перед лицом государства и общества».

Главной темой обсуждений в рамках Межрелигиозного совета России является проблема экстремизма. «На личном опыте могу сказать, что межрелигиозный диалог, когда он проходит в благоприятных условиях, без доминирования какой-то из сторон, реально содействует мирному сосуществованию людей, принадлежащих к разным религиям, – отметил Патриарх. – Я знаю, что Папа Франциск также уделяет большое внимание межрелигиозным отношениям и межрелигиозному диалогу. Очень надеюсь, что совместными силами мы все сможем остановить экстремизм, который проистекает из неправильного прочтения религиозной традиции».

В свою очередь архиепископ Генуэзский кардинал Анджело Баньяско приветствовал Патриарха Кирилла от имени Итальянской епископской конференции и передал приветствие от Совета епископской конференции Европы.

Обратившись к теме состоявшейся на Кубе встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви и Главы Римско-Католической Церкви, кардинал Анджело Баньяско отметил: «Это историческое событие нас глубоко тронуло и дало новый импульс для развития отношений в духе взаимного уважения и доверия. Это также дает силы нашим Церквам для того, чтобы сотрудничать в деле противостояния агрессивному секуляризму, который распространяется на европейском континенте и старается вытеснить религию в сферу частной жизни. С другой стороны, секуляризм стремится создать секулярную религию, где присутствие Христа, воскресшего из мертвых, исчезает».

Тревожным явлением, которое затронуло многие европейские страны, стал терроризм, поделился глава итальянской делегации. «Недавно в Париже состоялся православно-католический форум, в котором я также участвовал и говорил как раз о терроризме, – продолжил гость. – Я был тронут общностью взгляда православных и католиков на эту тему. Мы пришли к общему согласию: для того, чтобы противостоять такому явлению, как экстремизм, Европа нуждается в большем религиозном присутствии. Это побуждает нас вновь нести свидетельство о Христе перед всеми европейскими народами».

Европа должна вновь обрести свои христианские корни, уверен кардинал Анджело Баньяско.

Солидаризировавшись с высказанной Патриархом идеей о том, что экстремизм порожден конфликтами, которые сейчас развиваются в странах Ближнего Востока, гость выразил мнение, что непрекращающиеся военные конфликты на Ближнем Востоке «намеренно спровоцированы теми, кто хочет использовать народы в своих целях».

Председатель Итальянской епископской конференции также коснулся вопроса эмиграции, отметив в этом контексте, что существует большая проблема несправедливого распределения ценностей. «Необходимо решить вопросы справедливого распределения богатств, которые могут решить вопросы голода и преследования, что заставляют народы покидать свои страны в поисках лучшей жизни», – сказал он.

Иерарх Римско-Католической Церкви в Италии также говорил об основном вопросе повестки дня состоявшегося в этот день заседания рабочей группы представителей Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви в Италии в рамках Форума-диалога по линии гражданских обществ двух стран. Встреча была посвящена теме «Духовное и светское искусство как инструмент укрепления согласия и взаимопонимания между народами». Вера, которая не становится культурой, остается незавершенной, неполной, полагает глава итальянской делегации.

Благодаря состоявшейся встрече удалось установить более тесные отношения и поделиться мнениями на тему культуры, констатировал кардинал. Начатый диалог получит продолжение. «Мы пришли к заключению, что, возможно, такой широкий вопрос, как вера и культура веры, история, мог бы стать общей темой, внутри которой мы могли бы определять более конкретные темы для наших встреч», – рассказал председатель Итальянской епископской конференции.